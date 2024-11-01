edición general
Cargos del PP admiten que su senador estuvo "atropellado" ante Sánchez y no descartan volver a citar al presidente

Dirigentes del PP han coincidido este jueves en calificar de "atropellado" el interrogatorio que el senador del Grupo Popular Alejo Miranda de Larra ha realizado al presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. También están de acuerdo en que Pedro Sánchez ha incurrido en "excesivas evasivas" e "inconcreciones", por lo que no descartan que el PP pueda volver a citarle en el Senado.

8 comentarios
Apotropeo #4 Apotropeo
Pero si he leído en la prensa " neutral ", que el PP lo ha hecho de puta madre y han ganado de calle.
:troll:
GerardoSinMana #2 GerardoSinMana
Espero que la rae añada el sinónimo atropellado al término encocado
devilinside #5 devilinside
#2 Enzarpado queda mejor
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
No les llames incompetentes analfabetos y sectarios.

Ahora son atropellados.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
jajajajaja, están buscando uno mas cualificado, difícil lo tienen con la caterva que hay en el Senado.
#1 concentrado
Parece que les va el sado-maso
Milmariposas #8 Milmariposas
En 13, rue del Percebe son mucho de atropellos o por conducir borrachos (esto va por la Espeonza o el hijo de Gallardón, o J.I.Echevarría, Vicente Ferrer, Enrique López, Ángel Espadas, Nacho Uriarte, y una larga lista de ineptos...)
sat #6 sat
Claro claro, que lo citen 27 veces hasta que les salga bien la jugada. Ayer hicieron el ridículo.
