Cargos del PP admiten que su senador estuvo "atropellado" ante Sánchez y no descartan volver a citar al presidente

Dirigentes del PP han coincidido este jueves en calificar de "atropellado" el interrogatorio que el senador del Grupo Popular Alejo Miranda de Larra ha realizado al presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. También están de acuerdo en que Pedro Sánchez ha incurrido en "excesivas evasivas" e "inconcreciones", por lo que no descartan que el PP pueda volver a citarle en el Senado.