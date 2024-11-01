·
9
meneos
21
clics
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»
El Senado republicano reprocha a España su acercamiento a China, el rechazo al 5% en defensa y el embargo de armas a Israel, en plena confirmación del nuevo embajador en Madrid
|
etiquetas
:
otan
,
españa
,
hamás
8
1
4
K
77
actualidad
15 comentarios
8
1
4
K
77
actualidad
#4
rogerius
*
Respuesta: ¿Quién tiene fuerzas militares en Rota y Morón, señores representatives? ¿China?
5
K
94
#7
Top_Banana
"Alandete pregunta al Capitolio si acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»"
Bonita campaña lleva el colega...
5
K
75
#9
HeilHynkel
#7
Yo creo que es un inflitrado de Podemos en el ABC
3
K
54
#6
Libelulo
Ojalá, por favor, que nos expulsen de la OTAN.
2
K
47
#12
rogerius
*
#6
No caerá esa breva. Diría que esto tiene que ver con hacer presión para que les dejemos montar reactores nucleares en las bases desplegadas en nuestro país. Se ve que no se fían de Iberdrola et alli.
0
K
20
#1
YeahYa
Es acojonante....
Y así conseguirán que nos mande la seta mustia de Feijóo
1
K
40
#2
HeilHynkel
No, si al final van a convertir a Pedro Sanchez en el Lenin español
2
K
40
#3
SeñorPresunciones
*
Claro, la injerencia buena es la de la yanqui, que hay que hacer más ultraricos aún al caradorito y sus secuaces.
#2
Que manda cojones, esa es otra.
0
K
12
#8
Sandman
¡Qué manía tiene la gente con ayudar a Sánchez a resucitar una y otra vez!
2
K
35
#5
valandildeandunie
Que alguien le diga a los usanos que se trataba de criticarlo, no de alabarlo.
1
K
33
#14
Casiopeo
Más votos para Sanchez.
1
K
31
#15
Antipalancas21
ABC que bajo ha caído ese panfleto, con sus bulos, medias verdades y no noticias.
0
K
20
#10
eaglesight1
El nivel político del Senado de EE.UU. no da para más, seguimiento fiel de su amadísimo lider y poco más. Cada vez se parecen más a Corea del Norte.
0
K
13
#11
JackNorte
El capitolio que financia el genocidio dice que.....
0
K
12
#13
Tanja
#supercinexin
tu titular del otro día cuando cagabas.
0
K
9
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
