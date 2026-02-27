edición general
7 meneos
11 clics
Canarias ultima los trámites para las guaguas gratis en 2026

Canarias ultima los trámites para las guaguas gratis en 2026

La Comunidad Autónoma presenta ante el Ministerio la documentación de los cabildos para garantizar el 100% de bonificación del transporte público en 2026

| etiquetas: canarias , transporte , cabildos
5 2 0 K 64 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 64 actualidad
Guanarteme #4 Guanarteme
Sí, de pm, todo lo que sea incentivar el transporte público y sacar coches de la carretera, maravilloso, pero que pongan más guaguas, joer, que van petadísimas.
0 K 14
#1 NoseriusLose
“Gratis”.
0 K 6
#2 imaginateca
#1 Hombre, si pagan otros por lo que consumes, sí, te sale gratis.
5 K 56
#3 NoseriusLose
#2 No te falta razón. Aunque asumo que algún impuesto pagan.
0 K 6
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 #1 Hay que fomentar el turismo :troll:
0 K 13

menéame