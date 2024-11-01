edición general
Los camioneros exigen al Gobierno un plan de choque por si se dispara el precio del gasóleo

En marzo de 2022, el Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, dotado con 16.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se destinaron al transporte por carretera. El paquete incluyó una bonificación generalizada de 20 céntimos por litro para gasóleo, gasolina, gas y AdBlue, que posteriormente se transformó en ayudas sectoriales específicas a lo largo de 2023, con devoluciones decrecientes hasta su retirada progresiva.

