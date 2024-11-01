"Es un cambio radical": el elevado precio de la gasolina está inundando Europa de coches eléctricos, y China será la gran ganadora

El fuerte encarecimiento de la gasolina en Europa, agravado por el conflicto en Oriente Medio, está impulsando con fuerza las ventas de coches eléctricos. Las matriculaciones crecieron un 51% en marzo y los expertos lo consideran un cambio estructural. China emerge como la gran beneficiada: sus fabricantes, con exceso de oferta interna y precios muy competitivos, ya alcanzan el 16% este año desde el 12,2 del año pasado. Marcas como Leapmotor o Xpeng aumentan presencia en países como Noruega y Países Bajos, presionando a los fabricantes europeos