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"Es un cambio radical": el elevado precio de la gasolina está inundando Europa de coches eléctricos, y China será la gran ganadora

"Es un cambio radical": el elevado precio de la gasolina está inundando Europa de coches eléctricos, y China será la gran ganadora

El fuerte encarecimiento de la gasolina en Europa, agravado por el conflicto en Oriente Medio, está impulsando con fuerza las ventas de coches eléctricos. Las matriculaciones crecieron un 51% en marzo y los expertos lo consideran un cambio estructural. China emerge como la gran beneficiada: sus fabricantes, con exceso de oferta interna y precios muy competitivos, ya alcanzan el 16% este año desde el 12,2 del año pasado. Marcas como Leapmotor o Xpeng aumentan presencia en países como Noruega y Países Bajos, presionando a los fabricantes europeos

| etiquetas: coches , electricos , gasolina , china
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8 comentarios
3 1 0 K 60 actualidad
Gry #6 Gry *
Ahora los fabricantes europeos podrán poner en uso toda esa "sobrecapacidad" de producción de coches eléctricos de la que tanto se quejan.

Por ejemplo: www.cocheglobal.com/industria/104000-despidos-tsunami-proveedores-auto
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#2 tropezon *
En Holanda acaban de presentar el leapmotor b05, con batería de 52 a 25000.

A ese precio están los de batería de 40 por aquí, de diferentes marcas. Y los lanzamientos del grupo VW iban por ahí, con esas características.

Es un serio aviso, ya que el lanzamiento de toda esta generación de VW puede quedar muy tocado. Y el resto de marcas andan por esas características: 25000 (ante de descuentos) para un coche de 320 de autonomía.
Si las marcas chinas son capaces de ponerte un coche de 400 km de autonomía por el mismo precio... mal asunto para las europeas
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#3 imaginateca
#2 Hombre cuando tienes al gobierno chino detrás subvencionando el dumping, algo más fácil que los demás sí que lo tienes.
Y dicho eso, ahora es el momento de comprar un coche chino. Cuando en un par de años se hayan hecho los números 1 o 2 en ventas, se pondrán como los europeos.
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borteixo #5 borteixo
#3 como si nuestros fabricantes no estuviesen chupando subvenciones día sí día también. Lo de citroen en vigo siempre ha sido de coña.
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OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
#3 mardito gobierno chino que subvenciona, no como la buena de la UE, que solo regala miles de millones a las empresas automovilísticas a cambio de que hagan coches de mierda cada vez más caros, que si no sus directivos se quedan sin sus primas millonarias antes de despedir a los trabajadores.
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jonolulu #7 jonolulu
Maravillosa jugada

.  media
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Priorat #4 Priorat
Tarde o temprano, por un motivo u otro, iba a pasar lo que está pasando. Hace 20 años Europa tenía la industria de automoción más avanzada del mundo y los coches chinos eran infumables y no los compraban ni los chinos.

Si se ha llegado a este punto igual tienen algo de culpa los fabricantes europeos. ¿No querían retrasar el fin de las ventas de coches de combustión del 2035? Pues que la retrasen al 2050. A ver si siguen existiendo el 2035.
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almadepato #1 almadepato
Y los pulmones de todos antes que China.
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menéame