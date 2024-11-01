"Es un cambio radical": el elevado precio de la gasolina está inundando Europa de coches eléctricos, y China será la gran ganadora

El fuerte encarecimiento de la gasolina en Europa, agravado por el conflicto en Oriente Medio, está impulsando con fuerza las ventas de coches eléctricos. Las matriculaciones crecieron un 51% en marzo y los expertos lo consideran un cambio estructural. China emerge como la gran beneficiada: sus fabricantes, con exceso de oferta interna y precios muy competitivos, ya alcanzan el 16% este año desde el 12,2 del año pasado. Marcas como Leapmotor o Xpeng aumentan presencia en países como Noruega y Países Bajos, presionando a los fabricantes europeos
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Por ejemplo: www.cocheglobal.com/industria/104000-despidos-tsunami-proveedores-auto
A ese precio están los de batería de 40 por aquí, de diferentes marcas. Y los lanzamientos del grupo VW iban por ahí, con esas características.
Es un serio aviso, ya que el lanzamiento de toda esta generación de VW puede quedar muy tocado. Y el resto de marcas andan por esas características: 25000 (ante de descuentos) para un coche de 320 de autonomía.
Si las marcas chinas son capaces de ponerte un coche de 400 km de autonomía por el mismo precio... mal asunto para las europeas
Y dicho eso, ahora es el momento de comprar un coche chino. Cuando en un par de años se hayan hecho los números 1 o 2 en ventas, se pondrán como los europeos.
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Si se ha llegado a este punto igual tienen algo de culpa los fabricantes europeos. ¿No querían retrasar el fin de las ventas de coches de combustión del 2035? Pues que la retrasen al 2050. A ver si siguen existiendo el 2035.