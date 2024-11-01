edición general
La cagá de una burra premia con mil euros a un vecino de Pampanico

La cagá de una burra premia con mil euros a un vecino de Pampanico  

Los vecinos de Pampanico (El Ejido) y algún que otro curioso se arremolinaban junto a una extensión de tierra segmentada en casi mil cuadrículas con un único objetivo: ver cómo una burra cagaba. La idea de la Comisión de Fiestas de este núcleo ejidense no ha podido ser más exitosa. La burra se alimentó de varios kilos de manzana unos minutos antes de la ‘prueba’ para favorecer el tránsito intestinal y que la espera no se hiciese demasiado larga. La burra defecó en la casilla 38 lo que premió a un vecino con mil euros.

Penetrator #4 Penetrator
Reconforta un poco saber que en algunos sitios existen tradiciones relacionadas con los animales que no implicam torturarlos, matarlos o hacerles perrerías.
ehizabai #6 ehizabai
#4 Dale tiempo a que salga algún moderno que no ha visto un burro en su vida a decir que dar manzanas al burro para que cague pronto es tortura.
#7 Agrimensor
#4 bueno, inducir diarreas tiene su aquel en cuanto a bienestar animal. Aunque tal vez pueda considerarse dieta DeTox
ehizabai #8 ehizabai *
#4 lo que te decía...
#7 Deja un burro suelto en un manzanal, y verás si deja un solo fruto, y una sola rama sin mordisquear. No hay que insistirles para que coman manzanas.
El bienestar animal...
woody_alien #3 woody_alien *
¿Pero qué mierda es esto?

Caguera de bou, quan plou es desfà la caguerá. la de burro no per que está apilotá ...
javibaz #1 javibaz
¿a qué viene la miniatura de una tumba?
#2 casicasi
Algún día será un sistema electoral.
#5 Hynkel
¿Tanto costaba una ruleta o un bingo de los de jugueterías?
