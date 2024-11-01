La cagá de una burra premia con mil euros a un vecino de Pampanico  

Los vecinos de Pampanico (El Ejido) y algún que otro curioso se arremolinaban junto a una extensión de tierra segmentada en casi mil cuadrículas con un único objetivo: ver cómo una burra cagaba. La idea de la Comisión de Fiestas de este núcleo ejidense no ha podido ser más exitosa. La burra se alimentó de varios kilos de manzana unos minutos antes de la ‘prueba’ para favorecer el tránsito intestinal y que la espera no se hiciese demasiado larga. La burra defecó en la casilla 38 lo que premió a un vecino con mil euros.