Cae la banda del lentisco en Tarragona: 10 detenidos por extraer mil toneladas y blanquear dinero

La operación, denominada ‘Lentina’, permitió constatar que el grupo había recolectado al menos 991 toneladas de lentisco desde 2020, aunque su actividad ilegal se remontaría a 2018, generando un beneficio económico estimado en casi 32 millones de euros mediante la exportación del arbusto a los Países Bajos. El modus operandi incluía el transporte de la planta desde áreas naturales hasta una nave industrial en Reus, desde donde se organizaba su envío al extranjero.
| etiquetas: banda organizada , lentisco , tarragona
Estos hdp destrozaban el monte donde vivo... denunciabas, pillaban a los recolectores y al día siguiente aparecía otra banda.
Cual es el fin de ese trafico ilegal, si no tiene gran valor, ni sirve para drogas.