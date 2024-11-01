edición general
Cae la banda del lentisco en Tarragona: 10 detenidos por extraer mil toneladas y blanquear dinero

La operación, denominada ‘Lentina’, permitió constatar que el grupo había recolectado al menos 991 toneladas de lentisco desde 2020, aunque su actividad ilegal se remontaría a 2018, generando un beneficio económico estimado en casi 32 millones de euros mediante la exportación del arbusto a los Países Bajos. El modus operandi incluía el transporte de la planta desde áreas naturales hasta una nave industrial en Reus, desde donde se organizaba su envío al extranjero.

#1 candonga1
El grupo empleaba pequeños equipos de trabajadores, a menudo en situación de vulnerabilidad y sin estar dados de alta en la Seguridad Social, para extraer el arbusto de forma masiva y sin autorización. Durante la investigación también se indaga la muerte de un hombre relacionada con estas labores en diciembre de 2025. En total, se estima que unas 250 personas habrían trabajado para las diferentes mercantiles implicadas en condiciones irregulares.

Estos hdp destrozaban el monte donde vivo... denunciabas, pillaban a los recolectores y al día siguiente aparecía otra banda.
5 K 75
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Hay zonas que es la principal vegetación, quitas el lentisco y dejas el yermo. Cuando leía esas noticias e iba por el monte por aquí, pensaba "que no aparezcan por aquí esos desgraciados". :ffu:
1 K 34
#3 candonga1
#2 Pocos arbustos hay tan bonitos y que den tanta vida a la fauna... incluso a los rovellones.

:-D
1 K 34
RoterHahn #4 RoterHahn
Tras leer la noticia, sigo sin entenderlo.
Cual es el fin de ese trafico ilegal, si no tiene gran valor, ni sirve para drogas.
0 K 17
#5 candonga1
#4 Lo llevaban a Holanda... los brotes de lentisco se utilizan de relleno en los ramos y coronas de flores.
0 K 20
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Pues como aquí cuando se hacen ramos para los cementerios... si encima se lleva a holanda que pagaran más, y aquí lo roban (gratis) contratando a gente en b en furgonetas... pero bueno, tienes que tener una red para colocarlo en cantidades ingentes, un suministrador a floristerias o similar.
2 K 42
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
Tenían que haber sido más rapidiscos. :-D
0 K 11

