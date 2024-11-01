Cae la banda del lentisco en Tarragona: 10 detenidos por extraer mil toneladas y blanquear dinero

La operación, denominada ‘Lentina’, permitió constatar que el grupo había recolectado al menos 991 toneladas de lentisco desde 2020, aunque su actividad ilegal se remontaría a 2018, generando un beneficio económico estimado en casi 32 millones de euros mediante la exportación del arbusto a los Países Bajos. El modus operandi incluía el transporte de la planta desde áreas naturales hasta una nave industrial en Reus, desde donde se organizaba su envío al extranjero.