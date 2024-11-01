Cada vez hay más niños españoles miopes. Y la ciencia tiene claro que el culpable principal no es el teléfono móvil

Y es que la investigación está bastante justificada, puesto que los datos asustan. En España, el 19% de los niños de entre 5 y 7 años ya son miopes, y las proyecciones estiman que para 2050 la mitad de la población mundial necesitará gafas. Para frenar esto, necesitamos entender exactamente el mecanismo que produce la miopía, y un equipo de Nueva York ha dado en la clave. La hambruna de luz. El trabajo, publicado recientemente en la prestigiosa revista Cell Reports por los investigadores, apunta a un concepto fascinante en este caso: