edición general
6 meneos
195 clics
Cada vez hay más niños españoles miopes. Y la ciencia tiene claro que el culpable principal no es el teléfono móvil

Cada vez hay más niños españoles miopes. Y la ciencia tiene claro que el culpable principal no es el teléfono móvil

Y es que la investigación está bastante justificada, puesto que los datos asustan. En España, el 19% de los niños de entre 5 y 7 años ya son miopes, y las proyecciones estiman que para 2050 la mitad de la población mundial necesitará gafas. Para frenar esto, necesitamos entender exactamente el mecanismo que produce la miopía, y un equipo de Nueva York ha dado en la clave. La hambruna de luz. El trabajo, publicado recientemente en la prestigiosa revista Cell Reports por los investigadores, apunta a un concepto fascinante en este caso:

| etiquetas: miopia , medicina , salud
5 1 2 K 40 ciencia
10 comentarios
5 1 2 K 40 ciencia
Comentarios destacados:    
skaworld #1 skaworld
Las pajas!

Mira que nos lo advirtieron y vosotros ahí... ele... dandole al manubrio
8 K 90
plutanasio #9 plutanasio
#1 o poner la bolsa de agua caliente en los pies y dejarla toda la noche a que enfriase, eso decía mi abuelo
0 K 11
skaworld #10 skaworld
#9 Tu abuelo tenia una forma muy peculiar de masturbarse, pero yo no soy quien de criticar la sabiduria de nuestros mayores
0 K 12
#7 Seat127
#1 pues yo tengo astigmatismo así que no va ser de eso :troll:
0 K 8
skaworld #8 skaworld
#7 Será algun problema de técnica, recuerda, si no sangras al eyacular no estas haciendolo bien
0 K 12
Malinke #2 Malinke
¿Y qué es?, ¿y qué es?
A ver si entro dentro de la orquilla de esa esa edad. :troll:
1 K 15
estoyausente #3 estoyausente
El artículo apesta a IA.

Que no pasa nada por usarlo, pero joder... es infumable.
1 K 18
#4 Cuchifrito
Y encima algunos se preocupan de poner filtros de luz azul a las gafas y pantallas y gafas de sol para el exterior.
0 K 11
#5 mcfgdbbn3
Pues como siga aumentando van a tener que hablar de "nuestraopía" en el futuro. :-P
0 K 12
#6 audrey2012
La naturaleza es sabia: para qué necesitamos visión de lejos si nos pasamos la vida encerrados entre cuatro paredes sin que apenas nos dé la luz del sol?
0 K 7

menéame