Cabello de ángel, el dulce más tradicional del otoño y la calabaza que lo hace posible

Cabello de ángel, el dulce más tradicional del otoño y la calabaza que lo hace posible

Cada otoño, la calabaza confitera se transforma en cabello de ángel, un dulce artesanal que ha pasado de generación en generación.

cabello de ángel , calabaza de cidra
TripleXXX #1 TripleXXX *
Le llamaban cidra en mi pueblo y eran como enredaderas con melones.
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#1 yo es la primera noticia que tengo de este tema... Será para el año que viene el cabello de Ángel :palm:
TripleXXX #7 TripleXXX
#2 Como decía Otilio en los cómics de Pepe Gotera y Otilio ciando se estaba comiendo una cazuela llena de carne: El medico me ha dicho que solo coma sopa de camello de Argel xD
estemenda #5 estemenda
El pelo de Trump está entre esto y el huevo hilado.
#3 fremen11 *
Qué ricas las bayonesas, torteles y ensaimadas!!!
#4 Robe7064
En Chile se llaman alcayotas y el dulce es muy detestado por mucha gente, pero sigue haciéndose.
Dectacubitus #6 Dectacubitus
#4 Aquí también se le detesta. Es algo vomitivo.
