13

71
clics
Cabello de ángel, el dulce más tradicional del otoño y la calabaza que lo hace posible
Cada otoño, la calabaza confitera se transforma en cabello de ángel, un dulce artesanal que ha pasado de generación en generación.
|
etiquetas:
:
cabello de ángel
,
calabaza de cidra
8 comentarios
ordenados
relacionadas
#1
TripleXXX
*
Le llamaban cidra en mi pueblo y eran como enredaderas con melones.
3
K
45
#2
pazentrelosmundos
#1
yo es la primera noticia que tengo de este tema... Será para el año que viene el cabello de Ángel
1
K
22
#7
TripleXXX
#2
Como decía Otilio en los cómics de Pepe Gotera y Otilio ciando se estaba comiendo una cazuela llena de carne: El medico me ha dicho que solo coma sopa de camello de Argel
2
K
39
#8
pazentrelosmundos
#7
0
K
15
#5
estemenda
El pelo de Trump está entre esto y el huevo hilado.
1
K
27
#3
fremen11
*
Qué ricas las bayonesas, torteles y ensaimadas!!!
0
K
7
#4
Robe7064
En Chile se llaman alcayotas y el dulce es muy detestado por mucha gente, pero sigue haciéndose.
0
K
7
#6
Dectacubitus
#4
Aquí también se le detesta. Es algo vomitivo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
