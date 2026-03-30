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«Es un caballo de Troya». La UE busca formas de poner freno a Orbán. Se está llegando incluso a plantear la expulsión de Hungría de la Unión Europea (ruso)

«Es un caballo de Troya». La UE busca formas de poner freno a Orbán. Se está llegando incluso a plantear la expulsión de Hungría de la Unión Europea (ruso)

Los diplomáticos creen que la línea roja se cruzó bloqueando el préstamo a Ucrania y que hay que hacer algo, aunque no está claro exactamente qué. Además, hay incertidumbre en Bruselas debido a las próximas elecciones en Hungría. En caso de que Orban gane, la UE está considerando cinco formas de presión sobre Hungría. Uno de ellos implica cambiar el procedimiento de votación pasando de la unanimidad al principio de mayoría cualificada. Otra opción es utilizar formatos más flexibles dentro de la propia UE, desde coaliciones informales de...

| etiquetas: hungría , unión europea , guerra de ucrania , orbán
14 3 2 K 139 politica
33 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 pascuaI
¿Y qué tal si la UE le pide a Ucrania lo mismo que le pide a Irán? Porque a Irán se le pide que no responda a los ataques de EE. UU. e Israel, y que vaya a las negociaciones y ceda a todo lo que le pidan.

Entonces, si es tan buena solución para el problema de Irán, ¿por qué no lo aplican también en Ucrania? :troll:
14 K 179
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#2 dame una H
0 K 9
#4 BloodStar
#2 A Irán se le pide que no ataque a todos sus vecinos y que no bloqueé un estrecho que no es suyo y que nada tiene que ver con la guerra.
3 K -15
Stathamdepueblo #6 Stathamdepueblo
#4 o sea, que se le pide que no se defienda de los ataques que les lanzan desde las bases de sus vecinos, eso es lo que quieres decir ¿no?
9 K 117
#12 BloodStar
#6 Yo quiero decir lo que he puesto arriba. No lo que tú quieras.
1 K -3
Stathamdepueblo #15 Stathamdepueblo
#12 es justo lo que has dicho, no es lo que yo quiera decir, has dicho "que no ataquen a sus vecinos", pero si a ellos les están atacando desde esos países no se porqué no deberían atacar a esos vecinos, es lógica simple
3 K 41
#9 pascuaI *
#4 ¿Estás seguro de que "sólo" se le pide eso?

28 de febrero: Los grandes países europeos reclaman a Irán que no responda al ataque
elpais.com/internacional/2026-02-28/la-ue-exige-a-israel-y-ee-uu-pleno

24 de marzo: Macron pide al presidente de Irán un compromiso «de buena fe» en las negociaciones
efe.com/mundo/2026-03-24/macron-iran-compromisos-negociaciones-oriente

Creo que nos hemos ido informando a través de medios distintos. Tal vez El País o EFE sean ahora pro-ayatolás :-P
8 K 101
#18 pascuaI
#13 Gracias por la confirmación. Yo ya sabía que no tenías razón, pero ahora también lo saben todos los demás ;)
1 K 29
#10 Troll_hunter
#4 creo que lo que se está comentando es que Ucrania está de hecho atacando a los países de la EU, entre ellos Alemania con el ataque en el gaseoducto del Báltico que se entiende fue obra de Ucrania para empujar Alemania contra el conflicto, luego se han detectado ataques con drones de Ucrania en Letonia y Estonia.
2 K 17
#11 BloodStar
#10 " ataques con drones de Ucrania en Letonia y Estonia. "

jajaja
2 K 4
#14 Troll_hunter
#11 es una pena que un usuario de 2007 se comporte así. Este es un sitio para dialogar, así que amigo, adiós.
0 K 11
#22 soberao *
#10 Y en Finlandia ayer que aunque no sean el objetivo están sufreindo las consecuencias y donde cayeron los drones en Finlandia ayer vive gente que podría estar ahora muerta.
Ya está bien de alimentar a descerebradas y reírles las gracias. Esto ha llegado ya demasiado lejos. Cc #11
1 K 30
Aokromes #26 Aokromes
#10 y lituania y finlandia.
1 K 21
#19 soberao
#4 Pregúntale a los de la flotilla humanitaria en Gaza por qué Israel no les dejó pasar a aguas de Gaza. Pues lo mismo con Irán.
1 K 29
LázaroCodesal #31 LázaroCodesal
#4 "Todos sus vecinos" están atacando a Iran, por activa o por pasiva.
En una situación de guerra, no dejas que buques extranjeros pasen a metros de tu costa...ni civiles, ni por supuesto militares.
1 K 27
Aokromes #33 Aokromes
#4 y que opinas del secuestro de barcos rusos por el canal de la mancha?
0 K 10
Deckardio #29 Deckardio *
#2 Los países invadidos buscan defenderse como pueden y normalmente lo hacen de una manera que acaba costando tanto al agresor, que a los gobiernos invasores no les acaba saliendo a cuenta. Es una máxima histórica de época contemporánea. En Ucrania, Irán o en la España de las guerras napoleónicas. Lo que pasa es que a los líderes imperialistas como Putin o Trump, y a los que les apoyan, se les acaba olvidando y acaban metiendo la pata de la misma manera con la consecuencia de miles y miles de…   » ver todo el comentario
0 K 20
#32 pascuaI
#29 No, si eso lo entiendo. Lo que critico es que la UE tenga un discurso diferente según quien sea el atacado. Demuestra que nuestro "jardín" y "faro" es un poco hipócrita.
0 K 9
#5 z1018
Qué democracia más rara donde la gente no puede votar lo que quiera.
8 K 92
masde120 #8 masde120
#5 Von der Palpatine, sigue su guión sin despeinarse. Nada nuevo caralsol
1 K 31
#20 pozz
#5 La gente puede votar lo que quiera.. lo que no se puede, es llorar por las consecuencias de ese voto.
0 K 7
eldet #23 eldet
#5 pueden votar lo que quieran, pero no tenemos por qué aliarnos con ellos
0 K 7
IkkiFenix #25 IkkiFenix
Quieren expulsar a Hungría para meter a una Ucrania ultra corrupta, profundamente antidemocrática y en ruinas, cuya reconstrucción tendremos que pagar nosotros (además de los miles de millones que les hemos mandado ya). Un plan sin fisuras.
6 K 89
#28 pascuaI
#25 Creo que ahora mismo hasta Putler es el primer interesado en que Ucrania (o lo que quede de ella) entre en la UE. Eso sí sería una mina y no las del estrecho de Ormuz xD xD
0 K 9
Oestrimnio #21 Oestrimnio
Es decir que Hungría debe votar libremente lo que le mande Bruselas.
:roll:
5 K 70
javibaz #1 javibaz
Desunión Europea.
2 K 35
Niessuh #30 Niessuh *
#1 Hay elecciones en Hungria en 10 dias, y las encuestas dan a Orban como perdedor frente a un partido liberal bastante europeista (Tisza). Precisamente la UE está pasando del tema de Orban a la espera de las elecciones, así que este artículo no tiene muy buen timing, quitando las ganas de los rusos de dar por culo.
1 K 18
josde #16 josde
Es un traidor pasando todo lo que decide la UE a Rusia, ya estan tardando en darle la boleta.
1 K 27
#7 marcotolo *
lo que deberian hacer es que votara la poblacion en cada pais si se le da dinero a ucrania o no de forma separada,
imponer que se le de dinero a un pais corrupto ,que esta mandando drones a paises de la otan
y que encima esta usando sus recursos belicos en la guerra ilegal de israel,
es ridiculo...
2 K 18
cosmonauta #27 cosmonauta
#7 Consulta las encuestas. Se te quitarán las ganas de hacer consultas.
0 K 15
#17 pozz
Con aplicarle el articulo 7 de la UE a Hungria, que le quita el derecho al voto y veto, nos ahorrariamos un sin fin de problemas.
2 K 13
#24 pascuaI
#17 Aplicando medidas antidemocráticas en la UE, los fascistas de la UE os ahorraríais un montón de problemas, sí. El problema es que no lo vais a poder hacer sin echar abajo la UE entera ;)
1 K 29

menéame