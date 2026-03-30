«Es un caballo de Troya». La UE busca formas de poner freno a Orbán. Se está llegando incluso a plantear la expulsión de Hungría de la Unión Europea (ruso)

Los diplomáticos creen que la línea roja se cruzó bloqueando el préstamo a Ucrania y que hay que hacer algo, aunque no está claro exactamente qué. Además, hay incertidumbre en Bruselas debido a las próximas elecciones en Hungría. En caso de que Orban gane, la UE está considerando cinco formas de presión sobre Hungría. Uno de ellos implica cambiar el procedimiento de votación pasando de la unanimidad al principio de mayoría cualificada. Otra opción es utilizar formatos más flexibles dentro de la propia UE, desde coaliciones informales de...