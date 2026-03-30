«Es un caballo de Troya». La UE busca formas de poner freno a Orbán. Se está llegando incluso a plantear la expulsión de Hungría de la Unión Europea (ruso)

Los diplomáticos creen que la línea roja se cruzó bloqueando el préstamo a Ucrania y que hay que hacer algo, aunque no está claro exactamente qué. Además, hay incertidumbre en Bruselas debido a las próximas elecciones en Hungría. En caso de que Orban gane, la UE está considerando cinco formas de presión sobre Hungría. Uno de ellos implica cambiar el procedimiento de votación pasando de la unanimidad al principio de mayoría cualificada. Otra opción es utilizar formatos más flexibles dentro de la propia UE, desde coaliciones informales de...
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Entonces, si es tan buena solución para el problema de Irán, ¿por qué no lo aplican también en Ucrania?
28 de febrero: Los grandes países europeos reclaman a Irán que no responda al ataque
elpais.com/internacional/2026-02-28/la-ue-exige-a-israel-y-ee-uu-pleno
24 de marzo: Macron pide al presidente de Irán un compromiso «de buena fe» en las negociaciones
efe.com/mundo/2026-03-24/macron-iran-compromisos-negociaciones-oriente
Creo que nos hemos ido informando a través de medios distintos. Tal vez El País o EFE sean ahora pro-ayatolás
jajaja
Ya está bien de alimentar a descerebradas y reírles las gracias. Esto ha llegado ya demasiado lejos. Cc #11
En una situación de guerra, no dejas que buques extranjeros pasen a metros de tu costa...ni civiles, ni por supuesto militares.
imponer que se le de dinero a un pais corrupto ,que esta mandando drones a paises de la otan
y que encima esta usando sus recursos belicos en la guerra ilegal de israel,
es ridiculo...