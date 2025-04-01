edición general
BYD siempre pensó en España para fabricar sus coches eléctricos. Ahora por fin la pone como favorita para su tercera planta en Europa

Costes de fabricación más bajos, energía renovable barata, los incentivos del Gobierno o una fuerte industria auxiliar inclinan la balanza a favor de España.

#5 Marisadoro *
#7 mcfgdbbn3
¿Qué os apostáis a que la ponen en algún sitio donde hay industria de sobra en lugar de ir a sitios un poco menos ocupados, y que así no se concentre todo en unos pocos lugares?
mahuer #2 mahuer
Entonces las empresas quieren invertir en España porque hay buenas infraestructuras pagadas con impuestos.
Entonces cuando la gente que se queja de pagar impuestos pero luego de alguna forma se beneficia de esa inversión, lo hace mala gana?
BertoltBrecht #4 BertoltBrecht
Esperemos que paguen buenos salarios, al menos como pagan los fabricantes de coches europeos. Veremos.
Abdo_Collo #1 Abdo_Collo *
mi muy contenta! {0x1f611}
#6 fillodebreoganhn
Of course o inútil de Rueda non a conseguirá para Galiza pola súa imbecilidade antichinesa.
