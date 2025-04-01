·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15414
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7577
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8749
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6586
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7791
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
más votadas
484
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
322
La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”
704
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
288
Mark Bray, autor de 'Antifa', tras salir de EEUU por amenazas: "Trump tiene un plan fascista y la pregunta es si lo logrará"
701
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
39
clics
BYD siempre pensó en España para fabricar sus coches eléctricos. Ahora por fin la pone como favorita para su tercera planta en Europa
Costes de fabricación más bajos, energía renovable barata, los incentivos del Gobierno o una fuerte industria auxiliar inclinan la balanza a favor de España.
|
etiquetas
:
byd
,
fábrica
,
españa
8
1
0
K
85
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
85
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Laro__
#0
mira a ver esta:
www.meneame.net/story/byd-evalua-instalar-tercera-planta-europea-coche
1
K
35
#5
Marisadoro
*
Relacionada?
El PP critica el "acercamiento" de Sánchez a China con su viaje institucional....
[4-2025]
www.rtve.es/noticias/20250410/pp-critica-acercamiento-sanchez-china-vi
0
K
16
#7
mcfgdbbn3
¿Qué os apostáis a que la ponen en algún sitio donde hay industria de sobra en lugar de ir a sitios un poco menos ocupados, y que así no se concentre todo en unos pocos lugares?
0
K
13
#2
mahuer
Entonces las empresas quieren invertir en España porque hay buenas infraestructuras pagadas con impuestos.
Entonces cuando la gente que se queja de pagar impuestos pero luego de alguna forma se beneficia de esa inversión, lo hace mala gana?
0
K
10
#4
BertoltBrecht
Esperemos que paguen buenos salarios, al menos como pagan los fabricantes de coches europeos. Veremos.
0
K
10
#1
Abdo_Collo
*
mi muy contenta!
0
K
7
#6
fillodebreoganhn
Of course o inútil de Rueda non a conseguirá para Galiza pola súa imbecilidade antichinesa.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El PP critica el "acercamiento" de Sánchez a China con su viaje institucional....[4-2025]
www.rtve.es/noticias/20250410/pp-critica-acercamiento-sanchez-china-vi
Entonces cuando la gente que se queja de pagar impuestos pero luego de alguna forma se beneficia de esa inversión, lo hace mala gana?