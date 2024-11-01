edición general
32 meneos
60 clics
Bustinduy, a Ayuso: "Sería demasiado fácil preguntarle qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive"

Bustinduy, a Ayuso: "Sería demasiado fácil preguntarle qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive"  

Video de Bustinduy, a Ayuso: "Sería demasiado fácil preguntarle qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive"

| etiquetas: bustinduy , ayuso , vivienda , ático
26 6 2 K 333 actualidad
14 comentarios
26 6 2 K 333 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 BoosterFelix
Lo que ha hecho es vivir del peinado. Como los curas viven del cuento. Y todo va maravillosamente. Así que no critiques, si vas a votar capitalismo y monarquía.
4 K 52
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Compraventa de madrileños, ese es el negocio
3 K 47
#8 MenéameApesta
Dejar morir sin asistencia médica a 7291 ancianos que no tenían seguro privado. Mejor campaña publicitaria para vender seguros privados no puede haber. El ático lo pagan con las migajas los que se forran con la sanidad privada.
4 K 32
HeilHynkel #14 HeilHynkel
El sueldo de Ayuso.

Salario 103 090,00 € (anual)

Según esta calculadora en 12 pagas quedan 5.466 euros limpios. No es mal sueldo, pero pal ático, no da. Claro que a lo mejor suman lo que robó su padre con el crédito ese que no devolvió.

Conclusión: los fatxas son tan inútiles que no saben distinguir un sueldo bruto de uno neto y sueltan estupideces sin sentido para justificar a Lady Menguele de Quirón.
0 K 18
Asimismov #2 Asimismov
positivo por breve
0 K 13
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Convivir con la persona que tiene el ático, como hacen muchas parejas.
1 K 12
calde #10 calde
#7 ... obviando que es el conseguidor del mayor contratista que trabaja con la CAM, que defraudado cientos de miles de euros a las arcas públicas, que era dinero de un pelotazo en material sanitario en medio de una pandemia que nos confinó a todos durante meses y que mató a miles de personas en España, que esta misma señora mintió a todos los ciudadanos en la gestión de esa misma pandemia y que les discriminó según su nivel de riqueza, que mintió en plena rueda de prensa como presidenta sobre…   » ver todo el comentario
3 K 48
#12 fremen11
#7 Y los chalets en lo que veranea, esos también se los ha comprado ella.
A ver ahora que está buscando piso, si pide una hipoteca......
0 K 11
#5 Comorr
Ya basta de criticar el dinero que se gastan los de POdemos con el dinero de todos en Nueva YORK, BASTA.
2 K 5
#11 fremen11
#5 No te olvides de los viajes a Miami y a la Feria de Sevilla en NY
0 K 11
FunFrock #3 FunFrock *
7000€ cobra este señor al mes.

8500e al mes cobra Ayuso.

no creo q tengan problemas en pedir una hipoteca para lo q quieran
7 K 0
#6 Seat127
#3 el problema es que ella no ha pedido ninguna para pagar ese ático pero vive en el.
16 K 169
oceanon3d #9 oceanon3d
#6 Las tragaderas de esta gente son nivel épico.
5 K 62
Laro__ #13 Laro__ *
#3 He preguntado qué hipoteca me podrían dar con esos ingresos:

Préstamo hipotecario máximo ~490.000 €

Ni de coña te dan una hipoteca de 3.200.000 € con ese sueldo.
1 K 38

menéame