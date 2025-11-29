edición general
En busca del jefe perdido: cada vez hay menos y a poca gente le interesa ascender

En busca del jefe perdido: cada vez hay menos y a poca gente le interesa ascender

Seis de cada 10 empleados españoles no aspiran a crecer profesionalmente dentro de sus compañías, a la vez que los cargos directivos intermedios se están eliminando

#2 Desde la pandemia??, yo diría que llevan casi los últimos 20 años abusando de etts y rotando a la peña cada 6 meses para no tener que contratarlas. Esta dinámica provoca esto, que la masa de trabajadores ya no se casen con las empresas.

A mi me hace gracia cuando una empresa a través de una ETT para contratarme me pide compromiso xD, AMIGO!!!, suerte tendrás si se esta prendiendo fuego la empresa y llamo a los bomberos xD.
#2 El problema es que a partir de 50-60 mil euros brutos, el aumento de sueldo en neto es una puta mierda que no compensa ni de lejos las responsabilidades/horarios que tendrías con el nuevo puesto, por lo que queda es intentar saltar de empresa y negociar desde 0.

Y como dice #4 esto lleva pasando desde hace lo menos 20 o 30 años con los sueldos estancados...
#6 justo.
Te matas todo el año para llevarte un bonus que al final al tienes que compartir a medias con el resto de españoles, y encima.. obligado.
Cuando los ascensos son simplemente un acrónimo guiri chorras sin reflejo en el sueldo que solo sirve como cortafuegos comemarrones es lo que pasa.
#1 Por Ley un ascenso es un incremento de la nómina. La causa es otra, como que no están interesados en seguir en esa empresa, o sobretodo porque la carga de responsabilidad no compensa con el incremento de salario.

Después está que la mayoría de jóvenes a lo que aspira es a emprender un negocio. Siguen los que todavía andan buscando quien le pueda pagar una nómina cada mes, pero el nivel de emprendimientos de estos años tras la pandemia es muy alto. Eso de quedarse en una empresa toda la vida cada vez va a menos.
#2 “ Después está que la mayoría de jóvenes a lo que aspira es a emprender un negocio.” Qué forma más rara de decir “funcionario” :troll:
Es que la gente se ha dado cuenta que no hay mejor trabajo que aquel en el que al final del horario cierras y te olvidas hasta el dia siguiente.
a lo mejor es que no es que no quieran ascender, a lo mejor es que se han dado cuenta ls empresas que los jefes intermedios es, en la mayoría de ocasiones, un absurdo que no hace nada y que encima cobra más que el resto y que si dejara de venir a trabajar la empresa y sus trabajadores no lo notarían en nada..
El típico puesto de jefecillo suele ser olvidarte del convenio, si es que lo hubo, y trabajar horas interminables como si fueras a heredar la empresa, por una subida salarial miserable (y a lo mejor un despachito).
Les compensa a los que creen que van a llegar a CEO, para darse cuenta después de un par de años que les han tomado el pelo.
Encargaduchos intermedios = Cancer de toda empresa que se precie. Se creen los reyes del Mambo.
