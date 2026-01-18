La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”

El precio de las habitaciones en la capital se dispara un 180% en una década, rompiendo el ascensor social y obligando a los alumnos a elegir entre el agotamiento físico o abandonar la carrera y pasarse a la FP. El derecho a la vivienda cercena el derecho a la educación
| etiquetas: especulacion , vivienda , valencia , habitacion
Los trabajadores, los universitarios los que crean riqueza parados por los parásitos rentistas que no producen nada para sacarle la pasta a guiris que tampoco trabajan aquí
España pone por delante a los que viven de paguitas sin trabajar y a los turistas, expats y demas que no trabajan aquí
Es pegarse un tiro, luego la natalidad se hunde y les va a hundir la especulacion en unos años, de locos el suicidio
Y en Valencia el que diseño el plan urbanistico ya te dice que no caben mas casas, al sur es inundable, al norte tambien... que construir mas esta dificil
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history
La FP se hace en institutos que están cerca de sus localidades de origen por lo que no tienen que desplazarse a Valencia