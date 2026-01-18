edición general
La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”

La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: "Me planteo dejar la carrera"

El precio de las habitaciones en la capital se dispara un 180% en una década, rompiendo el ascensor social y obligando a los alumnos a elegir entre el agotamiento físico o abandonar la carrera y pasarse a la FP. El derecho a la vivienda cercena el derecho a la educación

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
También está poniendo en peligro la gigafactoría, medio millon de casas vacías en la comunidad valenciana, y los miles de trabajadores de la gigafactoría no encuentran casa pero ni sitio en los hoteles

Los trabajadores, los universitarios los que crean riqueza parados por los parásitos rentistas que no producen nada para sacarle la pasta a guiris que tampoco trabajan aquí

España pone por delante a los que viven de paguitas sin trabajar y a los turistas, expats y demas que no trabajan aquí

Es pegarse un tiro, luego la natalidad se hunde y les va a hundir la especulacion en unos años, de locos el suicidio
toshiro #2 toshiro
#1 El anglosionismo es imparable
wata #5 wata
#1 Si tuvieran un poco de visión construirían casas para los trabajadores.
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#5 Medio millon de casas vacías www.lasprovincias.es/comunitat/comunitat-acumula-medio-millon-vivienda

Y en Valencia el que diseño el plan urbanistico ya te dice que no caben mas casas, al sur es inundable, al norte tambien... que construir mas esta dificil
#3 eqas
¿Qué tiene que ver eso de la FP? ¿Es que los que estudian FP no necesitan techo? El artículo es bueno, pero la entradilla...
#4 Sigo_intentandolo
#3 se entiende... si quieres entenderlo:
La FP se hace en institutos que están cerca de sus localidades de origen por lo que no tienen que desplazarse a Valencia
Dragstat #8 Dragstat *
#3 añado a #4 y #6 que aparte de poder estudiar viviendo en casa de sus padres. La matricula es mas barata, son menos años e incluso si te desplazas para compartir piso no tienes que vivir tan cerca de zonas tensionadas, con alquileres más altos, que es donde suelen estar la mayoría de las universidades.
Mildranx #6 Mildranx
#3 la fp es mas de cercanía. Hay muchos mas institutos y mas repartidos por el territorio.
