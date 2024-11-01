·
Bukele afirma que le gustaría seguir «diez años más» gobernando en El Salvador
La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó la reforma a los artículos con los que el presidente tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo
10 comentarios
#2
johel
*
¿Esta reforma para perpetuarse en el poder la tenemos que considerar una reforma buena o una reforma mala?
2
K
41
#4
plutanasio
#2
piensa que sería como España y muchos otros países, que no tienen un límite de mandatos.
0
K
15
#7
HangTheRich
#4
mmmmm no
0
K
8
#6
Ratoncolorao
*
Sabiendo la de millones que ha acumulado la familia Bukele (9 millones en terrenos), normal que quiera seguir acaparando riquezas.
2
K
37
#1
wata
Solo 10? Me extraña.
0
K
12
#5
jdmf
No me digas más, otro que quiere "en 10 años", estar como Alemania
0
K
11
#10
Sergio_ftv
Evo dijo algo parecido, que se presentaba a la reelección, la ganó y le montaron un golpe de estado patrocinado, con asesinatos. Y los cloaqueros, defensores de la democracia de toda la vida, calladitos como lo que son.
0
K
11
#9
Manny
Si el pueblo lo quiere y lo vota libre y democráticamente pues como si se tira 40 años gobernando.
0
K
9
#3
DrEvil
Los políticos, como los pañales, hay que cambiarlos con regularidad. Y por el mismo motivo.
Yo creo que tendría que sentar unas bases fuertes que hagan un sistema resistente a prueba de políticos y dar un paso al lado.
Aunque mientras siga teniendo un apoyo tan masivo como el suyo, ¿quién somos los demás para decidir por los salvadoreños?
Si es lo que sus votantes quieren...
0
K
8
#8
HangTheRich
Te han faltado ceros bukele
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
