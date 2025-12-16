Bruselas da marcha atrás en su plan de prohibir los coches con motor de combustión en el 2035

La Comisión Europea ha sucumbido a las presiones de países como Alemania e Italia y de la industria de la automoción europea y ha decidido dar marcha atrás en su prohibición a la venta de coches con motores de combustión en el 2035. Según la revisión anunciada este martes en Estrasburgo, Bruselas planteará suavizar las normas para que los fabricantes sigan fabricando un número limitado de coches que emitan CO₂ (como los de gasolina y diesel) a partir de ese año.