Bruselas da marcha atrás en su plan de prohibir los coches con motor de combustión en el 2035

Bruselas da marcha atrás en su plan de prohibir los coches con motor de combustión en el 2035

La Comisión Europea ha sucumbido a las presiones de países como Alemania e Italia y de la industria de la automoción europea y ha decidido dar marcha atrás en su prohibición a la venta de coches con motores de combustión en el 2035. Según la revisión anunciada este martes en Estrasburgo, Bruselas planteará suavizar las normas para que los fabricantes sigan fabricando un número limitado de coches que emitan CO₂ (como los de gasolina y diesel) a partir de ese año.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El precio de los propios vehiculos europeos hará que sea insostenible tener un coche
#8 cybermon
#1 la gente debería volver al campo, y que se jodan todos estos parásitos.
JackNorte #11 JackNorte
#1 Aparte importa poco que los prohiban o no, con poner en las capitales que no se puede entrar.
#12 retoqueteate
#1 60 eurillos el abono transporte
Gry #7 Gry *
dos tercios de los coches que China vende en Europa no tienen el arancel punitivo con el que la Comisión quería castigar a los fabricantes del gigante asiático. Estos, a cambio, han potenciado la llegada de los coches de gasolina, híbridos autorrecargables e híbridos enchufables.

#5 perej
No hace falta prohibir nada. Los tendrán que regalar.
azathothruna #3 azathothruna
A este paso, la OFERTA de hibridos y electricos sera tan buena que nadie querra manejar cafeteras con ruedas.
#4 slimedition
#3 Sí, a este paso no va a ser necesario prohibirlos.
#9 EISev
#3 los híbridos quedaban también prohibidos en teoría antes de esto
Desideratum #10 Desideratum
En el 2035, al ritmo que va el desarrollo de la movilidad eléctrica, en estos momentos exponencial, los coches de combustión serán piezas de museo. Hablo de países avanzados. Eso lo saben los fabricantes europeos, que han tratado de retrasar la transición todo lo posible, pero los chinos los han pillado en bragas con el brutal desarrollo de las baterías y, además, los han puenteado en los países en vías de desarrollo, en los que se están inflando a vender coches de este tipo en lugar de…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Recogida de cable de la Comisión Europea, ante el desastre que eso suponía para Italia Alemania y algun otro país miembro.
Mildranx #13 Mildranx
#2 y España, q no se te olvide....
eldragon_jp #6 eldragon_jp
yo desde que compre un toyota chr estoy feliz, silencioso gasta muy poco, lo recomiendo
