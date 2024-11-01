Hace un año de los aranceles a los coches eléctricos chinos: ahora se confirma el gran error que cometió Europa

¿El problema principal cuál es? Los expertos lo tienen claro: «La decisión de la Unión Europea de imponer aranceles adicionales a los fabricantes de automóviles chinos sobre una tecnología específica fue desafortunada». Prácticamente dos tercios de los coches que China vende en Europa no tienen el arancel punitivo con el que la Comisión quería castigar a los fabricantes del gigante asiático. Estos, a cambio, han potenciado la llegada de los coches de gasolina, híbridos autorrecargables e híbridos enchufables. BYD, MG o Chery se han puesto las botas en este sentido.