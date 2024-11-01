edición general
Bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevuelan el Caribe cerca de Venezuela en plena tensión con Caracas

Bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevuelan el Caribe cerca de Venezuela en plena tensión con Caracas

El avistamiento ocurre el mismo día en que un avión con migrantes venezolanos, proveniente de Texas, estuvo a pocos metros de aterrizar en Caracas.

pingON #2 pingON
ese Nobel del bullying......
#1 sliana
Que miren al sur, que igual repiten la estrategia del ataque a Irán
