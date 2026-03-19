El bombardeo de Israel del yacimiento de South Pars coloca el Brent por encima de los 110 dólares

El ataque al mayor yacimiento de gas del mundo, ejecutado por el ejército Israel, ha impulsado el precio del barril de Brent hasta los 110 dólares. Tras los bombardeos, que habrían provocado incendios en distintos puntos de las instalaciones en la región costera de Asaluyé, según informaciones de los medios locales, el Gobierno de de Irán ha amenazado con una guerra económica total. "Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes", ha avisado Irán.
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El precio del crudo Platts Dubai ya estaba ayer a 150 (barriles físicos, no futuros).
El mercado está roto y los futuros no reflejan la realidad por la extrema manipulación de los mercados, cuando venga el ajuste lo vamos a flipar en colores...
Los mismos que tienen petróleo tienen IA y acaban de paralizar Ras Laffan, una de las dos únicas plantas que producen helio, indispensable para fabricación de semiconductores, así que lo que ganan por un lado lo van a perder por otro.
Esto no va de petro-caciques sino de Israel destruyendo el sistema porque ya no les sirve.
Y por cierto, aunque los productores de semiconductores tienen helio para seis meses ya están empezando a entrar en pánico por dos… » ver todo el comentario
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Firmado: Un genocida (o dos).