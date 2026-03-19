El bombardeo de Israel del yacimiento de South Pars coloca el Brent por encima de los 110 dólares

El ataque al mayor yacimiento de gas del mundo, ejecutado por el ejército Israel, ha impulsado el precio del barril de Brent hasta los 110 dólares. Tras los bombardeos, que habrían provocado incendios en distintos puntos de las instalaciones en la región costera de Asaluyé, según informaciones de los medios locales, el Gobierno de de Irán ha amenazado con una guerra económica total. "Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes", ha avisado Irán.