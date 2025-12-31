edición general
La bolsa española cierra su mejor año desde 1993 al subir un 49,3% en 2025

La bolsa española ha perdido este miércoles el 0,27% hasta los 17.307,8 puntos, por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas en la última sesión del año, pero aún así 2025 cierra siendo el segundo mejor ejercicio para el Ibex 35 desde 1993, con un incremento acumulado del 49,3%, según la información de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los alimentos suben un 50%, la vivienda un 50%, la bolsa un 50%, los salarios en 5 años el 17%.

Eres un 33% más pobre
taSanás #2 taSanás
#1 salvo que hayas invertido en IBEX35 {0x1f680}
UsuarioXY #16 UsuarioXY
#2 tendrias que haber invertido el 100% de tu salario para salir ganando.
taSanás #19 taSanás
#16 salario? Uf, qué peste a pobre :troll:
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Cualquier loco podría pensar que unos pocos se están enriqueciendo a costa del empobrecimiento de unos muchos. Pero eso es demasiado descabellado, el pueblo jamás lo permitiría. :roll:
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 Sacaría las guillotinas, no lo dudes
#20 VFR
#4 el pueblo preferiría igualar por abajo y hacerles más pobres a base de impuestos
oceanon3d #12 oceanon3d
#1 ¿Y no sabes el motivo? ... ¿no sabes porque nuestros salarios no son equiparables a los de Alemania, Bélgica y otros paises top de la UE?

Por la entrada cíclica de las derechas ... gobiernos de izquierdas suben los salarios y los derechos sociales ... entra el PP en el gobierno y lo vuelve todo a la casilla cero.

Paso con Rajoy y pasara con Feijoo ................ Pedro avanza desde el año 2018 hasta el 2024 se produjo un incremento bruto de 398,1 euros, es decir, una subida del…   » ver todo el comentario
sotillo #15 sotillo
#12 No des tantas pistas que si no la gente se acomoda y no sabe resolver
#21 VFR *
#12
15 de enero de 2007 Zapatero: "Vamos a superar a Alemania en renta per cápita. De aquí al 2010 les podemos superar perfectamente. Igualar y superar ligeramente. Es que el crecimiento de España está en el 4%. Creando empleo.Sólo con esa cifra uno, como presidente de Gobierno, se siente ya absolutamente reconfortado en el balance de su actuación".

25 de abril de 2007 Solbes: "Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción. Específicamente , sigue funcionando igual,…   » ver todo el comentario
sotillo #13 sotillo
#1 Las huelgas es lo que han vuelto a bajar, que mira que si estuviera relacionado con algo
taSanás #18 taSanás
#17 yo creo que no,’porque el valor absoluto es la deuda que tienes que pagar, y no cambia suba o baje el PIB.

El esfuerzo para pagarla sale principalmente del salario de los trabajadores, así que habría que buscar una medida basada en el salario, sería mejor.
UnDousTres #22 UnDousTres
#18 pues teniendo en cuenta El IPC y El salario mediano tambien mejorabla cosa no?
#11 billybones
No paran las malas noticias.
RegiVengalil #3 RegiVengalil *
#_1 Por supuesto, todo va genial y el gobierno y su deuda masiva no tienen nada que ver.
taSanás #6 taSanás *
#3 eres un exagerado: datosmacro.expansion.com/deuda/espana :troll:

casi parece una curva de crecimiento exponencial...  media
UnDousTres #8 UnDousTres
#6 le has descontado el "ipc" y puesto proporcional al pib?
taSanás #14 taSanás *
#10 bueno, creo que es opinable y tiene diferentes puntos de vista

Yo creo que el PIB y la deuda no tienen nada que ver, el PIB es principalmente un concepto financiero empresarial y la deuda es lo que tenemos que pagar los curritos.

ejemplo básico: dos empresas se facturan entre ellas 10.000.000€ y el PIB crece 20.000.000. ¿afecta en algo a que tú y yo tengamos que pagar con nuestros impuestos la deuda pública, en poco. y si encima me dices que esas empresas están cotizadas, y sus inversores son extranjeros, pues peor aún.

si factorizas también que las empresas pagan por impuesto de sociedades aprox 1/3 de todos los impuestos del país... pues peor aún, porque te queda que el 66% de esa deuda, la pagan las personas.

cc #8
UnDousTres #17 UnDousTres
#14 Puedo estar deacuerdo en que el pib no es perfecto como unidad de medida, pero simplemente soltar un valor absoluto de deuda es mucho peor, no crees?
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#6 La última vez que viste el concepto de exponencial no lo entendiste :palm: :palm:
#10 blacar
#6 La deuda en valor absoluto es una cifra poco útil. Lo interesante es que sea en % del PIB.
#7 Nasser
#3 Pues lo de la deuda deberías mirarlo porque ha bajado. Feliz año
