La bolsa española cierra su mejor año desde 1993 al subir un 49,3% en 2025

La bolsa española ha perdido este miércoles el 0,27% hasta los 17.307,8 puntos, por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas en la última sesión del año, pero aún así 2025 cierra siendo el segundo mejor ejercicio para el Ibex 35 desde 1993, con un incremento acumulado del 49,3%, según la información de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
| etiquetas: bolsa , españa
Eres un 33% más pobre
Por la entrada cíclica de las derechas ... gobiernos de izquierdas suben los salarios y los derechos sociales ... entra el PP en el gobierno y lo vuelve todo a la casilla cero.
Paso con Rajoy y pasara con Feijoo ................ Pedro avanza desde el año 2018 hasta el 2024 se produjo un incremento bruto de 398,1 euros, es decir, una subida del… » ver todo el comentario
15 de enero de 2007 Zapatero: "Vamos a superar a Alemania en renta per cápita. De aquí al 2010 les podemos superar perfectamente. Igualar y superar ligeramente. Es que el crecimiento de España está en el 4%. Creando empleo.Sólo con esa cifra uno, como presidente de Gobierno, se siente ya absolutamente reconfortado en el balance de su actuación".
25 de abril de 2007 Solbes: "Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción. Específicamente , sigue funcionando igual,… » ver todo el comentario
El esfuerzo para pagarla sale principalmente del salario de los trabajadores, así que habría que buscar una medida basada en el salario, sería mejor.
casi parece una curva de crecimiento exponencial...
Yo creo que el PIB y la deuda no tienen nada que ver, el PIB es principalmente un concepto financiero empresarial y la deuda es lo que tenemos que pagar los curritos.
ejemplo básico: dos empresas se facturan entre ellas 10.000.000€ y el PIB crece 20.000.000. ¿afecta en algo a que tú y yo tengamos que pagar con nuestros impuestos la deuda pública, en poco. y si encima me dices que esas empresas están cotizadas, y sus inversores son extranjeros, pues peor aún.
si factorizas también que las empresas pagan por impuesto de sociedades aprox 1/3 de todos los impuestos del país... pues peor aún, porque te queda que el 66% de esa deuda, la pagan las personas.
cc #8