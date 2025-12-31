La bolsa española cierra su mejor año desde 1993 al subir un 49,3% en 2025

La bolsa española ha perdido este miércoles el 0,27% hasta los 17.307,8 puntos, por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas en la última sesión del año, pero aún así 2025 cierra siendo el segundo mejor ejercicio para el Ibex 35 desde 1993, con un incremento acumulado del 49,3%, según la información de Bolsas y Mercados Españoles (BME).