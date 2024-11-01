El bolígrafo Bic Cristal se convierte en una lámpara para celebrar su 75 aniversario  

Uno de los objetos más reconocibles del siglo XX y, diría que de lo que va del XXI, es el famoso bolígrafo Bic, en especial en su versión Bic Cristal, que leva vendidas unas 120.000 millones de unidades en todas sus variantes desde que fue lanzado en 1950. Y ahora, aunque ya un poco justos para celebrar su 75 aniversario, y gracias a un acuerdo del fabricante con la marca de diseño Seletti, se ha convertido en una lámpara.