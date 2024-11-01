edición general
2 meneos
79 clics

El bolígrafo Bic Cristal se convierte en una lámpara para celebrar su 75 aniversario  

Uno de los objetos más reconocibles del siglo XX y, diría que de lo que va del XXI, es el famoso bolígrafo Bic, en especial en su versión Bic Cristal, que leva vendidas unas 120.000 millones de unidades en todas sus variantes desde que fue lanzado en 1950. Y ahora, aunque ya un poco justos para celebrar su 75 aniversario, y gracias a un acuerdo del fabricante con la marca de diseño Seletti, se ha convertido en una lámpara.

| etiquetas: bolígrafo , bic , cristal , bic cristal , lámpara , 75 aniversario , 1950
1 1 0 K 25 ocio
3 comentarios
1 1 0 K 25 ocio
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
¿Pero para qué no servían?

Hacen traqueotomías, te permiten respirar bajo el agua, son cerbatanas mortales...

Y si tienes suerte, alguno hasta escribe.
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 La cerbatana de arroz, la verdadera arma de destrucción masiva en los coles.
0 K 12
Draakun #3 Draakun
Bic naranja escribe fino... Bic cristal escribe normal...
Aaaaaj. Ya se me ha reactivado la dichosa cancioncita en la mente.
0 K 9

menéame