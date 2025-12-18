edición general
La bola de nieve de la deuda pública seguirá creciendo en 2026, con emisión récord en la zona euro

Los países del euro realizarán emisiones brutas de deuda por más de 1,4 billones de euros en 2026, según las estimaciones de Generali, un nuevo récord. ”Es probable que Alemania sea el país líder en 2026, con una emisión neta de más de 140.000 millones de euros“, añade Späete. El Tesoro español ya ha avanzado que la emisión neta de deuda de 2026 será de 55.000 millones de euros, por tercer año consecutivo. Y la Comisión Europea prevé emitir 90.000 millones en bonos en el primer semestre de 2026, con lo que el volumen de deuda total emitida por

cocolisto #1 cocolisto
No se que collons hacen con el dinero inmenso que crean si cada vez hay más pobreza y miseria en la UE y sobre todo con cada vez menos confianza y esperanza de unas instituciones que se han olvidado de los ciudadanos.
4 K 65
tul #3 tul
#1 repartirlo entre ellos y los mas ricos, eso si, la deuda se apunta a nombre de todos
1 K 35
#6 mancebador *
#1 ¿No? Pues claramente en tu propia duda hallarás la respuesta.

#2 Si, porque hasta 2026 la deuda no subía todos los años :troll:
1 K 23
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#6

Es la forma de gestionar.
0 K 18
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#1 el dinero no es riqueza, los bienes y servicios son riqueza. Crear dinero masivamente solo sirve para que valga menos.
3 K 55
cutty #12 cutty
#1 Yo tengo algunas conjeturas, pero no las voy a decir aquí porque podrían sancionarme, bloquear mis activos económicos y prohibirme viajar sin que ni siquiera tuviera la opción de defenderme con un abogado ante un juez.
1 K 29
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Hay que cumplir con zanahorio y la OTAN.
4 K 45
#4 Dav3n
#2 Y trincar todo lo trincable, ya sabes, que vienen los ruzoh buuuuuu buuuuuu
0 K 11
Morrison #5 Morrison
¿Pero la subida de la deuda no era solo cosa de España y con este gobierno?
1 K 26
Findeton #8 Findeton
Deuda es inflación.
1 K 25
#11 pirat *
Pues los pasados "ayuntamientos del cambio" redujeron deuda manteniendo servicios, por eso fueron castigados por el electorado premiando a los regres que hacen lo contrario.

Los números están ahí y son claros.
1 K 21
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_2 Claro, será por eso por lo que la deuda se ha duplicado antes de que el zanahorio abra la boca.

@eirene @imparsifal sistema de ignore impide que se replique a quien difunde BULOS  media
0 K 13
#7 vGeeSiz
Ahora cuando suban los precios de todo, le echarán la culpa a...yo que se,a la guerra de las galaxias, a la ultraderecha, a Freezer, a Voldemort...cualquiera menos a los que verdaderamente provocan esto
0 K 11

