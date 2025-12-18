La bola de nieve de la deuda pública seguirá creciendo en 2026, con emisión récord en la zona euro

Los países del euro realizarán emisiones brutas de deuda por más de 1,4 billones de euros en 2026, según las estimaciones de Generali, un nuevo récord. ”Es probable que Alemania sea el país líder en 2026, con una emisión neta de más de 140.000 millones de euros“, añade Späete. El Tesoro español ya ha avanzado que la emisión neta de deuda de 2026 será de 55.000 millones de euros, por tercer año consecutivo. Y la Comisión Europea prevé emitir 90.000 millones en bonos en el primer semestre de 2026, con lo que el volumen de deuda total emitida por