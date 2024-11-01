·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9180
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
3879
clics
El Mundo (...del Bulo)
3743
clics
Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias
5854
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
4085
clics
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]
más votadas
729
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA
636
Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso
684
Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana
377
"Soy guardia civil y te voy a joder la vida": sancionados por una pelea de discoteca un agente y el compañero que lo encubrió
254
BYD se gasta más de 1.000.000.000 € (1.080 millones) en subirle el sueldo a sus 900.000 trabajadores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
9
clics
El BOE publica la ‘ley de atención a la clientela’ para limitar llamadas comerciales no deseadas
La norma fija nuevos plazos de atención y reclamación, aunque la patronal DigitalES duda de su eficacia real
|
etiquetas
:
boe
,
ley
,
atención al cliente
,
llamadas comerciales
,
spam
2
1
0
K
30
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
30
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eltxoa
a ver si a la decimo tercera se nota un poco que dejan de llamar
0
K
10
#2
Quillotro
#1
El problema es que la ley no aplica a la subcontrata de una empresa de Barbados que subcontrata a otra empresa de Curaçao que a su vez subcontrata a otra de Venezuela, que es desde donde se hacen las llamadas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente