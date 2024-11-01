edición general
3 meneos
9 clics
El BOE publica la ‘ley de atención a la clientela’ para limitar llamadas comerciales no deseadas

El BOE publica la ‘ley de atención a la clientela’ para limitar llamadas comerciales no deseadas

La norma fija nuevos plazos de atención y reclamación, aunque la patronal DigitalES duda de su eficacia real

| etiquetas: boe , ley , atención al cliente , llamadas comerciales , spam
2 1 0 K 30 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
eltxoa #1 eltxoa
a ver si a la decimo tercera se nota un poco que dejan de llamar
0 K 10
#2 Quillotro
#1 El problema es que la ley no aplica a la subcontrata de una empresa de Barbados que subcontrata a otra empresa de Curaçao que a su vez subcontrata a otra de Venezuela, que es desde donde se hacen las llamadas.
0 K 10

menéame