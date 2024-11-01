edición general
Björk pide a los groenlandeses que declaren su independencia y recuerda el trato recibido por los daneses, que "les han tratado como humanos de segunda"

La artista recordó el caso de la contracepción forzada entre 1966 y 1970, en el que unas 4.500 niñas, algunas de apenas 12 años, recibieron dispositivos intrauterinos (DIU) sin su conocimiento. Además, la cantante destacó casos recientes de separación de niños groenlandeses de sus familias en 2025, criticando que estas prácticas sigan ocurriendo. Björk calificó la situación como “demasiado brutal”, advirtiendo sobre los riesgos de pasar de un colonizador a otro sin cambios estructurales que garanticen justicia y respeto.

IkkiFenix #1 IkkiFenix
Pues igual los yankees les tratan como ciudadanos de tercera.
Asimismov #22 Asimismov
#1 de tercera como a los pueblos nativos americanos.
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#1 van a disfrutar de los tiroteos en escuelas como les invadan xD
Pertinax #5 Pertinax
Parece el momento ideal para ello, sí.
#15 yarkyark
#5 Seguro que les va bien con un 20% menos de PIB, además de tener que pagar un ejercito propio, embajadas, servicios y suministros....

La economía local se basa principalmente en la pesca y depende en gran parte de los subsidios que aporta el gobierno danés, que representan aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto de Groenlandia.

www.bbc.com/mundo/articles/cqx8xgy2yryo
ehizabai #4 ehizabai
#2 No he entrado a la noticia, pero se puede defender la libre determinación de los pueblos del mundo, decir que Groenlandia debe ser independiente, y denunciar intromisiones yankis.
#10 Borgiano
#4 Se puede y hasta de debe
#11 Ingjen
#4 Es probable que Groenlandia sea invadía por EEUU, pero si son independientes no es probable, es seguro
pip #14 pip
#11 de hecho este debate reavivado está claramente instigado por MAGA. Si hubiese un reféndum de independencia, los soldados americanos estarían esperando el final del recuento para cambiar la bandera. Iban a durar menos que la república catalana.
#17 Ingjen
#14 si. Es el sueño húmedo de Trump, bueno no, Trump prefiere hacerlo matando algunos daneses
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#4

A lo mejor no me he explicado bien.

A nadie les han importado los inuit en la vida pero curiosamente, ahora salen a la palestra, mira que casualidad.
Eso mismo se inventaron con los tártaros en Crimea cuando la ocupó Rusia, pero mira ni dios habla de los ainu, por poner un ejemplo. O los indígenas de Canadá que recientemente han aparecido niños enterrados a cientos (los de EEUU, ya ni los mento)
pip #20 pip
#12 el poder que tienen es impresionante. No en vano todas las redes sociales son suyas. En unos pocos días, son perfectamente capaces de volcar la opinión pública hacia la idea de que ahí hay unos pobres indígenas oprimidos por los europeos y que hay que liberarlos o ayudar a que se auto-liberen a toda costa. Y lo peor es que puede ser que lo consigan.
#18 Eukherio *
#4 En este caso es complicado porque independizarse cuando el país más poderoso del mundo quiere apropiarse de tu territorio equivale a hacerles las cosas más fáciles. Una cosa es que tengan ese derecho, otra que hacerlo ahora podría significar una independencia solo ligeramente más larga que la de Cataluña.
obmultimedia #21 obmultimedia
#2 profetiza el primer premio del niño de mañana.
Asimismov #24 Asimismov
#2 ¡Soy un profeta!
pues ciérrate la bragueta.
:roll:
Stieg #6 Stieg
Björk, mira que te admiro, pero igual no es el momento...
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
chanante
pip #9 pip
¡Buena chica Björk! ¡buena chica! Toma, una galletita.
emepuntorajoy #7 emepuntorajoy
Habrá corrido y ahora tendrá flato
#8 Nusku
Un plan sin fisuras!
#16 Tailgunner
Efectivamente, dinamarca no es país modelo de nada, ninguna pena me dan...
babuino #13 babuino
Björk tonta no es. Pero dar munición del tipo que se a yankilandia es jugar con fuego. Lo van a aprovechar, está chorrada y las que puedan, para crear opinión pública favorable a la "liberación" del pueblo groenlandés oprimido por los colonizadores europeos. Como aparezcan petróleo, tierras raras o uranio... van a descubrirse programas de desarrollo de armas nucleares, reservas de armas químicas, claramente por parte del malvado gobierno comunista groenlandés. O, si se indaga algo más, las oscuras relaciones del narcotráfico del conocido cártel del arenque groenlandés.
Están pidiendo democracia a gritos.
