Björk pide a los groenlandeses que declaren su independencia y recuerda el trato recibido por los daneses, que "les han tratado como humanos de segunda"

La artista recordó el caso de la contracepción forzada entre 1966 y 1970, en el que unas 4.500 niñas, algunas de apenas 12 años, recibieron dispositivos intrauterinos (DIU) sin su conocimiento. Además, la cantante destacó casos recientes de separación de niños groenlandeses de sus familias en 2025, criticando que estas prácticas sigan ocurriendo. Björk calificó la situación como “demasiado brutal”, advirtiendo sobre los riesgos de pasar de un colonizador a otro sin cambios estructurales que garanticen justicia y respeto.