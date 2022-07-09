·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
227
meneos
3281
clics
El Bitcoin pierde el 40% de su valor: "No se recuperará en 1.000 días"
Tras alcanzar su récord en 2025, hoy un Bitcoin vale casi la mitad. Y no hay una razón concreta.
|
etiquetas:
:
bitcoin
,
criptomonedas
,
crack
98
129
5
K
357
actualidad
365 comentarios
98
129
5
K
357
actualidad
Comentarios destacados:
#5
#1
, razón, los bitcoins no sirven para nada más que especular y hacer transferencias opacas, para la gente normal no tiene ningún uso ni lo tendrá jamás.
#52
rojo_separatista
#47
, lo que es estar desconectado de la realidad es pensar que estas frikadas que enlazas son representativas de nada.
38
K
269
#56
aPedirAlMetro
#52
Fricadas ?
Joder hablas como Tebas
7
K
-15
#94
Format_C
#52
conozco gente que usa las cripto como su sistema swift entre paises y luego con aplicaciones paga con ellas.
Como si fuese una tarjeta virtual
1
K
18
#96
uno_ke_va
#94
haber leído en Reddit que se puede hacer no es conocer a alguien
8
K
32
#97
Format_C
#96
en concreto salgo con esa persona, pero tu a lo tuyo crack
2
K
28
#101
uno_ke_va
#97
que si, que si. Toma, anda
4
K
24
#119
chavi
#94
Esas app venden BTC y pagan en FIAT
1
K
19
#214
barcelonauta
#94
¿Puedes pagar en bitcoins un taxi o comprar un croissant en la panadería de tu barrio?
Igualito que una tarjeta virtual. Amos, nomejodas.
0
K
7
#98
flixter
#52
lo que es no tener claro por donde te da el viento es aplicar tu argumento a una moneda, sin darse cuenta de que el mismo aplica a todas
2
K
24
#121
chavi
#98
El BTC no es dinero ni moneda.
3
K
37
#149
Fayer
#98
Lo cierto es que las otras monedas cada dia valen menos
0
K
10
#60
rojo_separatista
#56
, ya me dirás cuantas personas conoces que hayan comprado un coche con bitcoins.
21
K
152
#348
rafaLin
#60
Yo mismo, un coche y dos pisos. Y el 100% de los gastos familiares los pago con tarjetas de débito cripto, hace como 2 años que no toco el fiat.
0
K
11
#4
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí:
www.meneame.net/c/33037049
15
K
141
#7
rojo_separatista
#4
, lo que ilustra muy bien la naturaleza especuladora de este activo y que no hay nada de sustancia detrás de él.
30
K
217
#43
agente_naranja
#7
Y del dinero Fiat sí?
4
K
40
#55
rojo_separatista
#43
, con el dinero fiat puedo bajar a la panadería y comprar una barra se pan.
7
K
53
#68
agente_naranja
#55
Yo tardo 5 minutos en cambiar mi bitcoin por dinero Fiat, así que no entiendo vuestro argumento
3
K
29
#88
txillo
#68
la volatilidad del valor del bitcoin lo hace inútil para usar como moneda, solo sirve como bien especulativo. ¿Necesitas una explicación mas detallada?
16
K
109
#166
Gazpachop
#68
claro que sí. Un dinero con el que hoy puedo comprarme un producto x, pero mañana ya no me llega, y una semana más tarde puedo comprarme 2x es muy útil. No es especulación en absoluto...
Cc
#88
3
K
38
#139
chavi
#68
Se llama "vender". A mi me pasa lo mismo con mis jerseys viejos
3
K
28
#213
eqas
*
#68
tardas bastante menos. Yo ahora
pago con una tarjeta que tira de la wallet de btc
y me da cashback. Es decir, ya no hago ni traspaso, va "al vuelo".
1
K
22
#221
barcelonauta
#68
En los 5 minutos que tardas en cambiar tu bitcoin a fiat puedes pasar de comprarte un yate a una bicicleta de wallapop de 3ª mano 'gracias' a la volatilidad absurda. No es tan difícil de entender, que son 17 años ya.
1
K
14
#75
crypto_padre
#55
No. Intenta comprar la barra de pan con rublos y verás que risa.
0
K
6
#78
Guarrior
#72
?
#55
con el dinero fiat puedes pagar impuestos, punto, que es la principal razón de ser del dinero.
1
K
8
#80
crypto_padre
#78
No puedes pagar los impuestos con yenes.
0
K
6
#278
Kuipersea
#78
y que la inflación te coma un 10% anual también puedes
1
K
17
#141
daTO
#55
aunque se haya ido la luz del barrio. Un detalle importante,
0
K
10
#177
UsuarioXY
#55
media barra de pan desde hace 5 años.
1
K
17
#314
Edmundo_Lafrontieri
#55
Un pan que dentro de 10 años, te va a costar 10 euros.
Inflación debida al debilitamiento del euro, etc...
1
K
17
#126
chavi
*
#43
Si. Los estados. Necesitas FIAT para comprar cosas y pagar impuestos.
Necesitas FIAT para poder indicar el valor de algo
0
K
11
#113
falcoblau.
#7
ilustra lo mismo que las acciones de Mega o Google
0
K
6
#189
chemari
#7
pues casi como el oro
0
K
10
#286
GOF
#7
confundes naturaleza con uso. Se usa para especular, si y mucho. Al igual que otros activos como por ejemplo la viviendo. Ese uso no define su naturaleza. De hecho para especular no es que hoy en día Bitcoin sea especialmente útil. Para eso hay activos mejores.
Entiendo que no le veas sustancia, y no te culpo, no es facil de comprender. Eso requiere un esfuerzo personal y una voluntad que no todo el mundo tiene ni está dispuesto a tener.
1
K
17
#62
covacho
#4
Gracias Sorrillo. ¿Qué significa la línea en 97.66 que separa que se marque algo en rojo o en verde?
2
K
31
#63
sorrillo
#62
Entieno que es el precio del inicio del periodo. Hace justo 1 año, que es el periodo de la gráfica, cotizaba a 97.680$.
1
K
21
#226
jacm
#4
Creo que la escala de tu gráfico no es logarítmica, sino lineal
2
K
15
#89
x7bl2S
#40
llevan diciendo eso desde que inventaron el Bitcoin en 2009. 17 años después el único uso real es comprar drogas y pagar ransomware
18
K
123
#103
tommyx
#89
osease que tiene un mercado pequeño
0
K
8
#116
Perrota
#89
Pero no decías que no tiene uso. Si se pagan drogas y demás es que sirve para pagar. ¿Sabes para qué no sirve? Para que los bancos nos timen con sus comisiones. Por eso hacen campaña contra las criptos con ayuda de muchos pobres desinformados.
3
K
37
#151
Fayer
#89
De hecho durante unos años si lo permitían en algunos sitios. Cuando vieron que el valor de la moneda no era fiable y cambiababa demasiado lo quitaron, y desde entonces es meramente especulativo.
0
K
10
#41
rojo_separatista
*
#40
, con el coche te puedes desplazar y con la tv puedes ver cosas. Con el bitcoin no puedes hacer nada que no sea intercambiarlo por una moneda que sí que sirva para algo.
15
K
119
#47
aPedirAlMetro
*
#41
con Bitcoin te puedes comprar un coche para desplazarte
bitcars.eu/
O un orenador, o una tele...
www.scan.co.uk/
O una casa...
spainhomes.com/buying-in-spain/pay-with-bitcoin
Decir "los bitcoins no sirven para nada más que especular" es estar un poco deconectado de la realidad
12
K
51
#117
chavi
*
#47
No. El coche, una casa, el ordenador o la tele está valorado en FIAT, es como si dices que lo puedes comprar en percebes.
Dime un solo bien que tenga el precio fijado en BTC
4
K
32
#120
inconnito
#47
#117
Tal vez la droga.
3
K
21
#200
Fry
#47
Eso son anécdotas,
y lo sabes
.
Sirve para algo más que especular: para mover dinero de forma opaca, casi siempre procedente de delitos.
Y ya.
0
K
6
#203
darkogol
#47
compras Bitcoin para comprar coches o casas....claro claro...super logico. No te engañes a ti mismo
0
K
6
#48
Kachemiro
#41
exactamente lo mismo que pasa con el oro
4
K
25
#70
millanin
*
#48
El oro tiene utilidad industrial. Hasta que no inventen los replicadores podrá subir o bajar de valor pero siempre tendrá valor.
5
K
40
#128
sensio
#70
Milenios antes de que existiera la industria el oro ya tenía un valor altísimo.
2
K
32
#134
daTO
#70
Además de que no se oxida ni se estropea. Escondes oro bajo tierra y ni hace falta que le pongas un trapito. 1000 años después está igual. Eso no lo hace ningún otro metal de los que podamos encontrar normalmente en la tierra. Brilla, con tonos dorados, eso también es un plus. Además, es maleable y se puede trabajar muy bien. Todas estas cosas no puedes hacerlo con Bitcoin,
2
K
16
#93
wai
#41
Intercambio de valor privado y no permisionado entre pares que desconfían mutuamente.
Si para tí eso no vale nada, sigue confiando en el sistema bancario actual.
4
K
29
#118
Perrota
#41
Puedes comprar coches, casas…etc. puedes comprar muchas cosas sin depender de los buitres de vuestros amados bancos a los que le hacéis la campaña gratis. Felicidades.
2
K
12
#2
Pacman
Hold 1001 días
12
K
118
#6
sorrillo
Lo de que "no se recuperará en 1.000 días" es la opinión de Richard Hodges, fundador del fondo Ferro BTC Volatility Fund.
Tradicionalmente quienes han hecho predicciones han acertado más bien nada.
10
K
106
#9
Poll
#6
Al contrario, los expertos en bolsas y mercados han acertado 10 de las últimas 3 crisis.
10
K
94
#23
Lutin
#6
Sigues con tu monserga sin aceptar que has caído en el timo más viejo del mundo
7
K
52
#24
sorrillo
#23
Si es el más viejo del mundo entiendo que tendrá nombre y podrás describir en qué consiste.
0
K
10
#31
Lutin
*
#24
Estafa piramidal, unos meten dinero primero y los que van detrás menten dinero para hacer crecer el valor del que va antes.
Y sin tulipanes, aquí con el timo ese del blockchain, que te venden un humo que tira para atrás.
5
K
45
#34
sorrillo
#31
Estafa piramidal
La afirmación que la estafa piramidal es el timo más viejo del mundo es ridícula.
A todo ello una estafa piramidal se define por la estructura de inversión que usa, en una estafa piramidal quien invierte en el producto para recuperar su inversión necesita que gente a la que él introduzca inviertan en ello para que le repercutan a él los beneficios de esos inversores que están por debajo suyo en esa estructura piramidal. Lo que hagan inversores que están a su mismo…
» ver todo el comentario
6
K
73
#59
Tensk
#31
#34
Yo diría que sí, mira que son viejas las pirámides y baratas no salieron
Tonterías a un lado, el bitcoin es sólo un invento especulativo que pretende ser una estafa, pues no está respaldado absolutamente por nada ni es ningún tipo de material que sirva para nada.
Pero, en fin.
2
K
27
#61
sorrillo
*
#59
Bitcoin es una herramienta, no pretende nada ni es estafa alguna, cada cual la usará para lo que considere oportuno.
3
K
32
#64
Tensk
#61
Ah, las medias verdades. Nadie compra bitcoin para utilizarlo para comprar porque para eso ya tiene su moneda nacional, Euro, Dólar o lo que sea, no necesita cambiarla a bitcoin.
Si compra bitcoin, que implica añadirle una capa de dificultad a algo que es simplemente intercambiar bienes y servicios por moneda, es porque pretende sacarle un beneficio, invertir, o, en otros casos, por evasión de capitales en alguna variedad.
Desde el mismo momento en el que estás complicando el proceso de…
» ver todo el comentario
2
K
22
#65
sorrillo
#64
Eres tú quién está proyectando los usos que querrías darle y para los cuáles te parece complicarlo. Otros pueden querer darle otros usos a esa herramienta y puede que para ellos lo que haga sea simplificarselo. Y puede que les facilite la vida.
Ninguno de los varios usos otorga intencionalidad ni pretensiones a la herramienta ni la convierte en estafa.
3
K
39
#66
Tensk
#65
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Sólo te pedí una cosa y, como era de esperar, no has cumplido. Buenas noches.
0
K
11
#79
crypto_padre
#64
"Las herramientas están ahí para facilitarte la vida, no para complicártela."
Ya, pero es que con la otra herramienta (fiat) tienes asegurada la pérdida de poder adquisitivo de de manera continua. Te facilita regu.
4
K
37
#107
Tensk
#79
JAJAJA, claro, la inflación no le afecta al tulipcoin.
Anda, anda....
1
K
10
#146
chavi
#79
Por supuesto. Y es bueno que asi sea. El dinero es para comprar y vender, no para guardarlo en un colchón
0
K
11
#287
GOF
#64
esque como medio de intercambio bitcoin no es interesante. Se puede intercambiar con él? Si, pero como dices añade barreras de dificultad. Para lo que realmente sirve y el fiat no, es almacenar valor. Si tratas de almacenar el valor de tu trabajo a lo largo de varos años en moneda fíat, es como si tratas de almacenar agua en un recipiente con agujeros. El valor simplemente se esfuma.
En ese uso el Oro y Bitcoin no tienen rival.
0
K
6
#76
crypto_padre
#31
No.
6
K
50
#102
Rexor
*
#5
al hilo de lo que he dicho en
#95
gridcoin.us/
un pequeño ejemplo de uso de blockchain, que se usa para (entre otras) avanzar en el cálculo de decimales de pi, estuve varios años metido en este proyecto.
He estado investigando un poco más y parece ser que se nos viene una buena con blockchain dado que se ha demostrado que va a bajar costes de muchas otras tecnologías, por ejemplo puede hacer que la IA no consuma tantos recursos, que las transferencias bancarias se abaraten (esto…
» ver todo el comentario
2
K
28
#131
srskiner
#6
si se cumplieses seguro que en mil dias se recupera metería ahi todos mis ahorros.
A ver quien garantiza un 40% a 3 años
2
K
24
#17
duende
El bitcoin no tiene ningún valor intrínseco ni ningún respaldo, lo mantiene la fe de los conversos, si pierden la fe ...
11
K
89
#18
no_soy_un_bot
#17
como el dolar
5
K
39
#20
duende
#18
No, al dólar lo respaldan la producción de bienes y servicios de los EEUU (y su gobierno).
6
K
61
#21
no_soy_un_bot
#20
y al bitcoin los de todo el mundo
1
K
18
#22
duende
#21
No, el bitcoin no tiene ningún respaldo, es una ficción, si esos servidores se borran adiós.
7
K
59
#25
sorrillo
*
#22
Ninguna moneda puede sobrevivir al borrado de todos los servidores que almacenan su contabilidad.
El registro contable de Bitcoin está incluso en órbita:
blockstream.com/satellite/
3
K
28
#26
duende
#25
Me parece bien que tengas fe en el bitcoin, mientras suficiente gente la mantengáis tendrá valor.
5
K
44
#27
sorrillo
*
#26
Lo mismo aplica al euro o al dólar, es la fe lo que mantiene su valor.
Si en algún momento sus ciudadanos perdieran la fe en el valor de esas monedas ninguno de los mecanismos existentes podría evitar la pérdida de valor, tal como se ha visto en otras ocasiones para otras monedas.
6
K
64
#29
duende
*
#27
No, la moneda está respaldada por los bienes y servicios de un país, otra cosa distinta es que el gobierno emita tanta que haga que se devalue, pero nada respalda al bitcoin, es una ficción.
4
K
32
#30
sorrillo
*
#29
Sin la fe de sus ciudadanos en el valor de la moneda ésta no tiene ningún valor. La fe es fundamental, el resto puede ayudar o no a que esa fe exista, pero sin ella ninguna moneda tiene valor alguno.
Cuando un ciudadano decide que el valor obtenido por su trabajo lo almacena en euros está avalando el valor del euro, cuando ese mismo ciudadano decide que el valor obtenido de su trabajo lo almacena en bitcoins está avalando el valor de bitcoin.
2
K
25
#33
duende
*
#30
No, el Euro es el valor de uso por defecto para toda Europa, puedes tener fe en él o no, pero vas al quiosco de la esquina compras con él, suerte intentando los mismo con el bitcoin.
2
K
27
#35
sorrillo
#33
el Euro es el valor de uso por defecto para toda Europa, puedes tener fe en él o no
Que tenga uso contribuye a que se tenga fe en su valor, la fe sigue siendo fundamental e imprescindible, sin ella el valor desaparece. Si el panadero no tiene fe en el valor del euro no te aceptará euros a cambio de pan, por muchas leyes que haya, si el panadero no tiene fe en poder cambiar luego esos euros por otros bienes no te lo aceptará a cambio del fruto de su trabajo. Que haya leyes que…
» ver todo el comentario
1
K
14
#36
duende
#35
¿Qué puedes comprar con el bitcoin en la calle sin convertirlo primero?, el bitcoin no es una moneda real, es una apuesta especulativa.
6
K
43
#37
sorrillo
*
#36
Ser una moneda real no es un requisito indispensable para tener valor, hay montones de bienes que tienen valor sin ser moneda real.
Que bitcoin tiene valor es un hecho objetivo, todos los días sin falta cambian de manos montones de bitcoins a cambio de montones de euros y montones de dólares y montones de ...
Si que algunos la consideraseis moneda real cambiaría o no su valor pues puede ser, pero no es un requisito para que lo tenga.
3
K
39
#38
duende
*
#37
Me parece bien que mantengáis la fe, no me interesa tanto el tema, seré igual de feliz si el valor del bitcoin cae a cero y perdéis un montón de dinero o llega a 1.000.000 y lo celebráis con champán. Es vuestra apuesta y con vuestro dinero podéis hacer lo que más os guste.
3
K
30
#92
JackNorte
#38
Dedicar demasiado tiempo a cosas que no te interesan , para mi tiende a crear opiniones parciales , ya que si no te interesan tampoco vas a informarte, pero es mi opinion , yo rara vez me informo de los temas que no me interesan, en cuanto al futuro siguiendo ese patron es que hablaras y dedicaras mucho tiempo a temas que no te interesan y que no tienes interes para informarte.
Yo con gente que habla de temas que no le interesan tiendo a valorarlos en esos terminos.
Tu creerias una opinion fundamentada a alguien que no le interesa el tema y por lo cual no se ha informado sobre el?
3
K
43
#163
chavi
#37
Yo tengo un cuadro de mi hija que pinto a los 3 años que vale un millón y medio de euros
1
K
14
#44
agente_naranja
#36
¿Qué puedes comprar con oro en la calle sin convertirlo primero? Hostia, eres un genio! acabas de descubrir que el oro no tiene valor!
5
K
39
#161
chavi
#35
El panadero necesita tener Euros. Los impuestos los tiene que pagar en Euros.
Las materias primas y energia las tiene que pagar en Euros.
Su casa, su coche y su comida los tiene que pagar en Euros.
De modo que pierda la fe o no, necesitará conseguir euros.
Puede probar a conseguirlos a cambio de barras de pan...
1
K
14
#160
chavi
#30
En que fijan el valor de su trabajo?
En bitcoin no es posible.
Luego el trabajador (que tiene un salario en FIAT) puede "almacenar" el valor en cromos de la Liga si quiere. O en sellos.
0
K
11
#132
Dasold
*
#27
#29
No, para nada es igual. El valor del euro y del dolar es porque están respaldados por Estados y gobiernos que los convierten en medios de pago OBLIGADOS. Tienen ejercitos, policia y un sistema judicial detrás que te OBLIGA a aceptarlos como medio de pago. Tú no puedes vender bienes ni servicios en Europa (por ejemplo) sin aceptar el euro como medio de pago (luego si quieres aceptar cabras perfecto, pero euros también, siempre y obligatoriamente) porque si no lo haces hay un sistema coercitivo detrás que te va castigar. El bitcoin no lo tiene, solo tiene la “fe” en que alguien te lo querrá comprar por más de lo que tú pagaste.
1
K
16
#294
GOF
#29
ahi creo que te equivocas, no son los bienes y servicios, sino las leyes que obligan a aceptarla como medio de cambio y de pago de impuestos. Si se pudiese pagar en otras monedas probablemente disminuiría esa "fe" en monedas gubernamentales.
0
K
6
#155
chavi
#27
Fé en EEUU y su economïa, no "en el dólar".
0
K
11
#32
Lutin
#26
Ya verás que risas cuando se pierda la "fe".
0
K
7
#217
eqas
#25
#22
es descentralizado, no se puede "borrar". Bórrame mi cartera de btc no conectada a internet (sin quitármela, claro).
2
K
29
#54
aPedirAlMetro
*
#22
El valor de una moneda fiat (
como el dólar, o el euro
) se basa fundamentalmente en la
confianza y la fe
que el público tiene en la estabilidad económica y la solvencia del gobierno emisor, así como en su declaración como moneda de curso legal. No tiene valor intrínseco ni respaldo en oro
Por cierto, no es algo opinable.
www.moneyman.es/blog/que-es-el-dinero-fiat/#:~:text=¿Que es el térmi
.
1
K
15
#123
inconnito
#54
Más o menos. Tiene su valor en el hecho de que hay millones de personas que están obligadas a pagar impuestos en esa denominación, a riesgo de ver sus otros bienes (físicos) embargados. Puedes no tener ninguna confianza ni fe en el euro, pero más te vale tener euros disponibles para pagar tu IRPF el año que viene.
0
K
9
#183
esbrutafio
#54
Cuando las monedas estaban respaldadas en oro se basaban igualmente en la fe.
En la fe de que si ibas al banco nacional podrías cambiar tus monedas por oro. Pero el oro a su vez no tiene un valor intrínseco. Es un acto de fe otorgarle valor.
Los cauríes fueron usados como moneda en medio planeta durante cuatro milenios. Pero en el siglo XIX la gente perdió la fe en los cauríes. Lo mismo podría pasar con el oro.
es.wikipedia.org/wiki/Cauri
Por otra parte, con el patrón oro,…
» ver todo el comentario
2
K
33
#323
no_soy_un_bot
#22
precisamente no se aloja en ningún servidor a diferencia de las otras cuentas bancarias, los archivos "bancarios" del bitcoin son publicos y se los puede descargar cualquiera, de hecho hay miles de copias, si alguien lo borra/hackea/modifica hay miles de copias disponibles.
Es la tecnología blockchain, bitcoin solo es uno de los usos de dicha tecnologia descentralizada y pública.
Y si tiene un respaldo, el valor de los tokens de cifrado de dicha tecnología que se puede usar para muchas cosas.
Pero como se ha convertido una moneda mas, tiene el mismo valor que cualquier moneda. Pero a diferencia de las otras monedas, no hay nadie al volante, funciona sola.
1
K
18
#154
chavi
#21
No.
0
K
11
#39
Nómada_sedentario
#18
hombre, son fes distintas. Una fe se basa en la revalorización, la otra, en un medio de pago universalmente aceptado.
Incluso aquí, la extensión de la fe importa.
0
K
10
#82
crypto_padre
#17
El dinero fiat se puede imprimir sin limite por eso necesita un respaldo.
Bitcoin no, por eso no lo necesita.
2
K
26
#152
chavi
#17
A lo mejor Trump hace algo.
0
K
11
#216
Songji
#17
No es fe, es ganas de forrarse entrando en una estafa piramidal. Su éxito depende de promocionar el invento y convencer a incautos para que compren más caro que ellos.
0
K
7
#345
mariopg
#17
como todo, vamos
eso no pasaba cuando se pagaba en especias y se hacía intercambio de productos
0
K
8
#346
mariopg
#17
tú qué preferirías tener ahora, 1000 bicoin o 1000 lo que sea, espabilao?
0
K
8
#1
yokitolakaka
Razón = gente vendiendo
8
K
79
#5
rojo_separatista
#1
, razón, los bitcoins no sirven para nada más que especular y hacer transferencias opacas, para la gente normal no tiene ningún uso ni lo tendrá jamás.
82
K
592
#40
Perrota
#5
Lo mismo decían los abuelos cebolleta del coche. De la tv, de internet. Pasa el tiempo y los abuelos pobres siguen al día.
29
K
-12
#42
agente_naranja
#5
Tienen el mismo valor que un dólar, aunque sigáis chillando que no sirven para nada. Respaldados por promesas. Sobre su uso, las criptomonedas ya han demostrado su utilidad. Que tú no las uses no significa que otras personas piensen igual.
7
K
32
#53
rojo_separatista
#42
, los dólares sirven para comprar cosas.
5
K
50
#69
agente_naranja
#53
hasta que la economía que lo respalda se vaya a la mierda y os quedéis con papel inútil más que para limpiaros el culo. Si es que no os molestáis en mirar los libros de historia, para aprender lo que pasa con los sistemas monetarios…ay mis nenes
7
K
53
#125
chavi
#69
Si, hasta que EEUU quiebre y desaparezca
1
K
24
#159
Marx
*
#69
primero desaparece el Bitcoin que el dólar o el euro. Si crees que cuando desaparezca el dólar, el Bitcoin va a servir para algo, estás engañado. Al menos con el dólar tendremos papel para limpiarnos el culo.
2
K
25
#204
aironman
#69
Quien y como va a pagar la factura de la luz y del mantenimiento de las centrales energéticas que alimentan los servidores de Bitcoin? con bitcoins?
0
K
9
#322
emdi
#69
Bueno pero con los bitcoin no tienes ni ese papel para limpiarte el culo.
Ahora en serio. Todo se basa en confianza y promesas de cumplimiento. Si mañana hay un holocauto nuclear lo único que va a tener valor son las latas de comida
Y aunque te parezca mentira el respaldo de una nación como EEUU o China, UK, etc da mas seguridad y confianza que el bitcoin. Mas que nada porque si mañana desaparece el bitcoin no pasa ni media, ahora si el dólar, euro o el yen "desaparecen" el mundo se va a la mierda.
0
K
10
#176
UsuarioXY
#53
la mitad de cosas que hace 5 años
0
K
6
#313
Edmundo_Lafrontieri
#53
El dolar si lo comparas con el dolar de 1960 ha pédido casi todo su valor.
1
K
17
#58
Tensk
#42
Hay una sutil diferencia: el oro es un material tangible, no como los tulipcoin, y precisamente se le da el valor que se le da por las propiedades físico-químicas que le caracterizan al ser, de nuevo, un material tangible.
8
K
55
#67
agente_naranja
#58
quién hablo de oro? Yo mencioné el dólar, esa moneda que tanto os gusta por su valor intrínsico basado en…pues una idea de que estados unidos seguirá siendo una potencia y aceptará esos papelitos a cambio de bienes y servicios
1
K
20
#104
Tensk
#67
No sólo faltas al respeto al dirigirte a mí en plural sino que eso de que tanto gusta no tienes de dónde sacarlo en mi caso, pero qué fácil es hablar.
0
K
11
#73
crypto_padre
*
#58
No es cierto. El valor exagerado del oro no es debido a sus propiedas fisico-quimicas, o al menos no solo debido a ellas.
Y la tangibilidad no es condición necesaria ni suficiente para que algo tenga valor.
· El dinero fiat (euros, dólares) es tangible como papel, pero su valor no viene del papel.
· Una acción bursátil o un bono del Estado no son tangibles y valen billones.
· El software, las patentes o las marcas son intangibles y muy valiosas.
4
K
32
#105
Tensk
#73
El oro está donde está por lo que es.
Nada tiene valor por exactamente lo que es sino que se lo damos, pero el oro es, a diferencia de lo que nombras, algo con lo que se pueden hacer objetos.
0
K
11
#112
falcoblau.
#58
el dinero de plástico también es intangible y nadie duda de su valor, y no, en el banco no esta ese dinero de plástico.
0
K
6
#198
Joker_2O
#58
El oro vale lo que vale por su escasez.
0
K
7
#86
la_gusa
#42
ya le molaba al bitcoin tener una flota de portaaviones y armas nucelares
1
K
15
#244
agente_naranja
#86
honestamente, me parece que sería la oportunidad perfecta para crear un sistema entero paralelo y descentralizado que compita con los gobiernos centrales de todos los países del mundo. Suena un poco como fantasía y idea utópica, pero creo que hacia allá nos estamos encaminando.
1
K
20
#124
chavi
#42
El dolar es unidad de cuenta. Sirve para intercambiar bienes y servicios
0
K
11
#164
Manuel.G
#1
y
#5
: correcto y correcto.
#42
incorrecto en más del 99% de las criptomonedas. Hay unas pocas que sí que tienen utilidad, el resto... Pura especulación en base a nada.
Lo que ha demostrado su utilidad es la tecnología, no las criptomonedas en si mismas.
Y lo digo siendo yo mismo un criptobro de pacotilla
0
K
11
#178
jiji
#42
como poco poquísimo, el dólar supera al cualquier criptomoneda por ser lo único aceptado para pagar impuestos en EEUU
0
K
6
#197
UserNotFound_164
#42
y para qué dices que sirve?
0
K
7
#201
Darkdog
#42
comprar el pan con BTC no es viable. Cuesta más la computación que lo que vas a pagar.
No es una moneda por mucho que se le llame Coin. Es un bien para especular y no es comparable al dólar.
1
K
12
#219
Songji
#42
Yo también puedo emitir unas chapas de cerveza y prometer que valen 10.000€ cada una y que dentro de poco las aceptarán en las tiendas. La diferencia es que la moneda real está respaldada por lo estados y dentro de un orden establecido. Como podrás comprender, si nos ponemos todos a emitir moneda el sistema económico se va al guano. Y si yo no puedo emitir moneda, ¿Por qué tengo que aguantar que lo hagas tú, o el vecino del quinto, o los miles de poseedores de bitcoin?
2
K
18
#57
Tensk
#5
Mira que es poco habitual que estemos de acuerdo, pero los tulipanes es lo que tienen.
2
K
27
#74
crypto_padre
#57
La comparación con los tulipanes yo creo que ya despues de 2015 se dejó de decir. Ya da un poco de bochorno.
3
K
27
#106
Tensk
#74
¿A los crypto bros? No me extraña.
0
K
11
#72
crypto_padre
#5
Al contrario, Bitcoin tiene muchos usos y muy valiosos para la gente normal.
1
K
17
#77
surco
#5
Es que ya no se holdea con cojones
2
K
28
#90
balancin
#5
para que sirve el oro?
Que yo sepa no lo aceptan en la panadería. Y ha caído lo suyo
4
K
45
#195
samuelCan
#90
joyería y conductor eléctrico de máxima eficiencia
2
K
22
#95
Rexor
#5
bueno... El principal motivo de la creación de bitcoin fue la descentralización de los bancos. Es el primer uso de blockchain como tecnología, estamos hablando de algo con un potencial similar a la IA, que solo veamos de momento su uso en bitcoins es cuestión de tiempo que cambie, hasta para hacer un contrato de trabajo puede servir.
3
K
34
#110
falcoblau.
#5
igual que el oro, no? cuatro joyas no justifican su precio ni por casualidad
1
K
17
#111
clavícula
#5
Las criptomonedas sirven para que muchos especuladores no inviertan en vivienda.
Ahora es el momento de comprar más Bitcoins. ¡Animaos!
2
K
25
#165
Neanderthal
*
#5
Ah si? Cuéntame más. Otra cosa: Y las monedas fiat respecto al oro ... cuanto han perdido en los últimos meses?
1
K
12
#174
Deathmosfear
#5
Pues como el oro.
0
K
6
#184
yokitolakaka
#5
opacas??? Está todo trazado. Más que el sistema bancario actual.
Yo llevo ya varias inspecciones de la AEAT por las crypto, y ningún problema
1
K
17
#199
GOF
#5
no recuerdo a quién oí decir que cada uno compra bitcoin al precio que se merece.
Bitcoin reune las características de dinero fuerte. Ahí tienes un hilo del que tirar si quieres empezar a entenderlo. Y sino pues nada. Saludos
0
K
6
#266
Dark_Wise
#5
Muy bien, dejando que tu ignorancia defina la realidad, pero con ese nombre poco me sorprende.
1
K
15
#268
amimeconvirtioengrillo
#5
que se lo digan a los venezolanos, que cambiaban su moneda a crypto en cuanto podían
0
K
10
#312
Edmundo_Lafrontieri
#5
Bitcoin no es opaco. Fallo número 1. Puedes especular desde apuestas deportivas hasta con el Dolar o el euro, simplemente vendiendo uno y comprando el otro. Fallo número 2. El uso que tiene es de reserva de valor como el oro. Fallo número 3. El Oro por ejemplo tiene un uso ornamental, o incluso en la industria, pero su principal uso es la especulación Fallo número 4. Si con 100 pesetas en 1999 podías comprar 8 paquetes de chetos, hoy con 1 euro que son 166 pesetas tienes 1 bolsa o dos a lo…
» ver todo el comentario
2
K
20
#343
mariopg
#5
es mucho más útil el oro, donde va a parar
1
K
19
#19
no_soy_un_bot
#1
pues es el momento de comprar
2
K
20
#85
Grahml
#1
Y gente comprando.
0
K
20
#185
yokitolakaka
#85
así es, yo he comprado ahora 10k en BTC
0
K
6
#321
branyman
#1
Atención al rigor de la noticia: "El Bitcoin ha caído un 11% en enero, su mayor bajada desde 2018"
Realidad:
0
K
6
#8
Poll
Curiosamente el oro ha subido un 40% en 6 meses. ¿Coincidencia?
6
K
70
#10
Dramaba
#8
Vender uno y comprar el otro?
1
K
22
#15
Graffin
#8
el oro también se ha desplomado hace unos días. Se va todo a la puta
4
K
56
#16
Poll
#15
Tubo la baja más bestia registrada en un solo día, creo que del 8%. Pero estando en máximos históricos, y solo hoy ya ha vuelto a subir un 6%, y seguramente en febrero volveremos a ver otro máximo histórico.
4
K
44
#256
dasafu
#8
no. Los inversores están comprando oro y plata y vendiendo criptomonedas... Al menos eso dicen en los periódicos específicos de economía.
0
K
9
#71
Galero
Casualmente cuando Rusia necesita liquidez urgentemente
1
K
24
#87
abilon
Al principio los Bitcoin lo tenían ballenas, la moneda subía pero si vendían se desplomaba. Luego entraron muchos tontos y esas ballenas se van quitando los bitcoins poco a poco
2
K
24
#182
UsuarioXY
#87
lo que hay en mucho tonto envidioso, típico de rojelios odia todo.
1
K
9
#99
Kurtido
#75
Que raro. Un poseedor de cryptos hablando de las bondades de un mercado que solo se sostiene por la demanda artificial. Te hablan del dia a dia y de las personas normales y nos vienes con yenes y rublos
1
K
20
#100
crypto_padre
*
#99
No se yo si he hablado de tales bondades como tu dices.
Pero creo que el ejemplo que te doy es perfectamente válido. Que tu no puedas comprar nada con rublos en tu día a día, no implica que esa divisa no sirva para nada. Pues lo mismo con Bitcoin.
0
K
6
#50
drstrangelove
Ha bajado porque ahora la moda es especular con oro y acciones de nvidia o google.
Se viene nuevo bazooka fiscal para recuperar la liquidez del BTC, recordar que Trump lo quiere usar como reserva monetaria...
1
K
18
#83
crypto_padre
#50
Pero si Bitcoin ha bajado decenas de veces. ¿Qué es lo sorprendente?
2
K
24
#148
juanac
#83
Y cada vez que ha bajado, luego ha vuelto con un x10
0
K
10
#180
UsuarioXY
#83
en esta web es la misma cantinela de siempre, baja el Bitcoin y es el fin del Bitcoin, que si tulipanes, que si criptobros, meses o años después vuelve a máximos y todos callados tragando bilis.
Y así lleva pasando desde que subió a 20k , bajo a 5k subió a 60k bajo a 30k, ahora estamos en la fase de que subió a 120k y bajo a 70k.
Cuando suba, porque subirá los verás volviendo a tragar bilis.
3
K
26
#11
Desideratum
No me quiero imaginar su valor si algún día un ordenador cuántico rompe el encriptado.
1
K
17
#12
DORO.C
#11
Cero patatero!
2
K
43
#13
sorrillo
#11
Ya existen algoritmos
1
que se consideran resistentes a los ataques cuánticos conocidos, pero esos algoritmos tienen un mayor coste en recursos, tanto espacio como cómputo, que hoy por hoy no se considera razonable asumir aún dada la percepción actual del riesgo de un ordenador cuántico con las limitaciones actuales.
1
asecuritysite.com/blog/2022-07-09_Meet-The-Standard-of-the-Future---SP
4
K
47
#51
aPedirAlMetro
#11
si algún día un ordenador cuántico rompe el encriptado, se va a la puta todo, no solamente el bitocin.
10
K
89
#150
chavi
#51
Si algún dia un ordenador cuántico rompe el cifrado te enterarás muuuucho tiempo después.
0
K
11
#81
crypto_padre
#11
Que pesadilla con el argumento del ordenador cuántico. Está rebozadisimo ya y no tiene sentido alguno.
2
K
20
#91
JackNorte
#11
No me quiero imaginar si algun dia un ordenador cuantico desencripta todas las transacciones, y no hay mineros que sustituyan sus maquinas por ordenadores cuanticos.
0
K
11
#344
mariopg
#11
es más fácil romper el encriptado de los bancos
1
K
19
#14
pitercio
*
Ya está en el precio de coste medio de minado. Yo creo que es bitcoin lo que está es pasando durante los últimos años a manos institucionales y su precio se decide por pocos.
0
K
15
#3
Findeton
Algunos dicen que es porque finalmente EEUU estaría entrando en recesión, y Bitcoin es un proxy de la liquidez del mercado.
1
K
13
#49
aPedirAlMetro
*
#3
Yo creo que es porque la gente esta zumbada, y estan sacando el dinero de las cryptos, para metiendolo en la IA
3
K
27
#28
almadepato
Industria criptográfica que mejora las transacciones, su seguimiento y veracidad.
0
K
10
#46
agente_naranja
#28
A los enteradillos de Menéame eso les queda grande. A duras penas saben qué es una cosa que funciona con Internet. No les pidas que entiendan su utilidad más allá de la especulación
1
K
19
#231
ferminlol
#28
yo si tengo una granja con cerdos, gallinas, huertos y monedas de oro en el bolsillo, si revienta esta puta sociedad voy a ser mas rico que los que tienen millones de bitcoins en circuitos electrónicos, sin electricidad pierden hasta los ahorros en fiat, o los billetes valen cero.
1
K
14
#45
agente_naranja
#32
Lo mismo que cualquier otra moneda respaldada por ilusiones - dólar, euro, etc etc
0
K
9
