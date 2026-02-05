El bitcoin se desinfla hasta los 62.000 dólares y pierde ya todo el 'efecto Trump'

El bache del mercado cripto se agrava en la jornada de hoy, donde bitcoin y ethereum comparten pérdidas de hasta el 10%. Las presiones bajistas no dan tregua, y el bitcoin pierde ya por completo el 'efecto Trump'. Los inversores extreman la cautela sobre buena parte de los mercados más disparados durante los últimos años. Las turbulencias registran cifras históricas en los metales preciosos, las dudas alcanzan por momentos al sector tecnológico, y la debilidad se adueña del mercado cripto. Las caídas en la jornada de hoy han alcanzado el -10%