El bitcoin se desinfla hasta los 62.000 dólares y pierde ya todo el 'efecto Trump'

El bache del mercado cripto se agrava en la jornada de hoy, donde bitcoin y ethereum comparten pérdidas de hasta el 10%. Las presiones bajistas no dan tregua, y el bitcoin pierde ya por completo el 'efecto Trump'. Los inversores extreman la cautela sobre buena parte de los mercados más disparados durante los últimos años. Las turbulencias registran cifras históricas en los metales preciosos, las dudas alcanzan por momentos al sector tecnológico, y la debilidad se adueña del mercado cripto. Las caídas en la jornada de hoy han alcanzado el -10%

#2 Perrota
El criptoinvierno. Cada x tiempo pasa. Luego se dispara. Es un patrón bastante habitual donde la gente paciente gana.
#2
#2 Ya veremos. Está vez podría ser distinto. El relato de que Bitcoin lo va a petar cuando lleguen los ETFs, cuando lleguen los inversores institucionales, cuando lleguen las regulaciones... está muerto: todo eso ya ha ocurrido.

Este es un juego de suma cero (realmente de suma negativa) y solo va a subir si gente nueva mete más dinero. Quizá ya se alcanzó la saturación, no veo yo mucha gente haciendo cola para meter dinero hoy en día, y menos con esta situación. Una inversión donde si un día una ballena decide que quiere liquidar puede hundir todo el mercado...
#1 MJDeLarra
Una gráfica en escala logarítmica y lo levantamos!!
#4 themarquesito
El efecto Trump ha funcionado para Trump y su familia, que se han hecho aún más ricos
#5 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

#8 pitercio
Es la eterna búsqueda de equilibrio entre codicia y miedo. Pero como es psicología humana, ambos requieren tiempo para germinar en sus estaciones.
#3 elgranpilaf
Esta escoria de Trump todo lo que toca lo hunde
