Las bicis eléctricas, en el punto de mira de la ultraderecha holandesa

Si bien la bicicleta en Países Bajos es un gran igualador social –todos nos mojamos igual en la lluvia–, tampoco esta se libra de los lances de la política. La polémica del momento se llama bici eléctrica y, en concreto, fatbike: una pesada y rápida bici a propulsión con neumáticos anchos. Las fatbikes, que han irrumpido con fuerza en los últimos años y ya son inseparables del paisaje urbano, han creado dos clases en el carril bici: la de los que arduamente pedalean y la de los que, con más facilidad, van electrificados.

johel
El problema no son las bicis electricas, son las motos con pedales. Pasa lo mismo con los patinetes.
mikhailkalinin
problemas del primer mundo xD
