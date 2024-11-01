edición general
Bélgica es básicamente un narcoestado, advierte el máximo juez de Amberes [ING]

El narcotráfico está convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y el Estado de derecho está amenazado, escribió un juez de Amberes en una carta anónima publicada el lunes, solicitando ayuda urgente al gobierno federal. "Lo que ocurre hoy en nuestro distrito y más allá ya no es un problema de delincuencia clásico. Nos enfrentamos a una amenaza organizada que socava nuestras instituciones", escribió el juez de instrucción en la misiva publicada en el sitio web oficial del sistema judicial belga.

etiquetas: belgica , narcoestado , juez , amberes
actualidad
9 comentarios
Supercinexin #6 Supercinexin
Pues habrá que empezar a hundirles narcolanchas y ametrallar a los supervivientes, como mandan los cánones democráticos actuales de Occidente.
1 K 40
ThePato #5 ThePato
Bélgica no es un país, es el solar donde Alemania se da de ostias con otras naciones.
1 K 29
#7 Grahml
"arrestos de empleados en puestos clave en el puerto, agentes de aduanas, policías, secretarios municipales y, lamentablemente, incluso personal del sistema judicial, tanto dentro de las prisiones como aquí mismo, en este edificio", dice la carta del juez."

Leyendo esto hasta se entiende que incluso siendo tan pequeño el país, Bélgica supere a España en sentencias que vulneran los derechos humanos.

www.echr.coe.int/documents/d/echr/Stats_violation_1959_2022_ENG
0 K 20
gelatti #1 gelatti
Extensas estructuras mafiosas se han arraigado, convirtiéndose en un poder paralelo que desafía no solo a la policía, sino también al poder judicial. Las consecuencias son graves: ¿estamos evolucionando hacia un narcoestado? ¿De ninguna manera? ¿Exagerado? Según nuestro comisario de drogas, esta evolución ya está en marcha. Mis colegas y yo compartimos esa preocupación», añadió el juez.

El enorme puerto de Amberes actúa como puerta de entrada para la entrada de narcóticos ilegales a Bélgica y,…   » ver todo el comentario
0 K 18
vviccio #8 vviccio
Se aprovechan de cualquier grieta en las instituciones por eso es necesario no parar de hacer reformas.
Tanto el narco, como la corrupción y los antidemócratas crecerán donde se descuide a las instituciones.
0 K 11
masde120 #2 masde120
Si es anónima como saben que es ese juez? No lo entiendo
0 K 10
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Pasan un chocolate que te cagas.
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Belguistan
0 K 8
#9 DonaldBlake
Si Bélgica estuviese en otro continente, o en la parte oriental de Europa, hace tiempo que estaría desangrándose en una guerra civil tras otra.
0 K 8

