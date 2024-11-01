Bélgica es básicamente un narcoestado, advierte el máximo juez de Amberes [ING]

El narcotráfico está convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y el Estado de derecho está amenazado, escribió un juez de Amberes en una carta anónima publicada el lunes, solicitando ayuda urgente al gobierno federal. "Lo que ocurre hoy en nuestro distrito y más allá ya no es un problema de delincuencia clásico. Nos enfrentamos a una amenaza organizada que socava nuestras instituciones", escribió el juez de instrucción en la misiva publicada en el sitio web oficial del sistema judicial belga.