Bélgica es básicamente un narcoestado, advierte el máximo juez de Amberes [ING]

El narcotráfico está convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y el Estado de derecho está amenazado, escribió un juez de Amberes en una carta anónima publicada el lunes, solicitando ayuda urgente al gobierno federal. "Lo que ocurre hoy en nuestro distrito y más allá ya no es un problema de delincuencia clásico. Nos enfrentamos a una amenaza organizada que socava nuestras instituciones", escribió el juez de instrucción en la misiva publicada en el sitio web oficial del sistema judicial belga.
| etiquetas: belgica , narcoestado , juez , amberes
Leyendo esto hasta se entiende que incluso siendo tan pequeño el país, Bélgica supere a España en sentencias que vulneran los derechos humanos.
www.echr.coe.int/documents/d/echr/Stats_violation_1959_2022_ENG
El enorme puerto de Amberes actúa como puerta de entrada para la entrada de narcóticos ilegales a Bélgica y,… » ver todo el comentario
Tanto el narco, como la corrupción y los antidemócratas crecerán donde se descuide a las instituciones.