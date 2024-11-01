edición general
Belarra condena el ataque a Irán y pide revisar la relación con la OTAN, "alianza criminal que nos hace cómplices"

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado la intervención militar llevada a cabo durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero, por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que ha pedido al Gobierno de España que "haga algo de una vez" para "aislar internacionalmente" al presidente de EE.UU., Donald Trump, y revise la relación con la OTAN, a la que ha calificado de "alianza criminal que nos convierte en cómplices de intervenciones militares ilegales".

comentarios
Pertinax
Con la represión Iraní, que costó aún más asesinados, se lo pensó más. De hecho, aún se lo está pensando.
Mustela
#1 De 2022: Podemos denuncia la represión "voraz" del régimen iraní a las protestas populares para exigir derechos y libertades
www.elconfidencialdigital.com/articulo/actualidad/podemos-denuncia-rep
Pertinax
#2 En 2022 la película era otra. Hablo de 2026. Diario Red dejó de contar muertos antes de llegar a 200. Por lo que sea.

Resulta que son unos 3000. No hemos visto a Belarra ahí, el mes pasado, no hace cuatro años.
sotillo
#2 Y zas en toda la boca
aPedirAlMetro
#1 Con la OTAN tenemos relación politica y militar, con Irán no.
Aqui me tienes para explicarte el resto de cosas que no entiendas.
Pertinax
#3 Pues ya que te ofreces, explícame la Teoría de las Supercuerdas y eso de la vibración de filamentos.
Don_Pixote
#1 Bueno ellos siempre “apoyan” las protestas

www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-apoya-protestas-mujeres-co


Cuando esas protestas acaban con miles de ciudadanos desaparecidos o asesinados, eso ya que comenten otros …!
ninyobolsa
Nuestro país votó en Referendum nuestra inclusión en la OTAN. Algunos no aceptan la democracia directa, ni interna ni externa y nos tratan de decir que contaran con nuestra participación en un supuesto nuevo régimen. No es creible
Mustela
Es impresionante cómo vienen a negativizar esta noticia algunos, pero lo más sorprendente de todo es la trayectoria de @Thirsty (puedes opinar si quieres)...

¿No gusta que se cuestione la OTAN? A mí sí, me gusta que se cuestione. Es sano que se cuestione, por lo menos el tratado actual para reformarlo o ya directamente revocarlo.
ElenaCoures1
#7 ¿Qué pinta la OTAN en todo este fregao de ahora?
¿No te has dado cuenta?
Mustela
#8 ¿Cómo que qué pinta? ¿Has leído el título del artículo? Ya ni digo la entradilla...
ninyobolsa
#7 Tu forma de hablar me gusta, eso de cuestionar suena democrático. Pero Belarra dice salir contra los votos de la mayoría, eso no me gusta, Debería explicar a la gente porque debemos pronunciarnos de nuevo y porque aquella decisión debe ser revisada
