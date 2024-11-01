Belarra condena el ataque a Irán y pide revisar la relación con la OTAN, "alianza criminal que nos hace cómplices"

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado la intervención militar llevada a cabo durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero, por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que ha pedido al Gobierno de España que "haga algo de una vez" para "aislar internacionalmente" al presidente de EE.UU., Donald Trump, y revise la relación con la OTAN, a la que ha calificado de "alianza criminal que nos convierte en cómplices de intervenciones militares ilegales".
Resulta que son unos 3000. No hemos visto a Belarra ahí, el mes pasado, no hace cuatro años.
Aqui me tienes para explicarte el resto de cosas que no entiendas.
www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-apoya-protestas-mujeres-co
Cuando esas protestas acaban con miles de ciudadanos desaparecidos o asesinados, eso ya que comenten otros …!
¿No gusta que se cuestione la OTAN? A mí sí, me gusta que se cuestione. Es sano que se cuestione, por lo menos el tratado actual para reformarlo o ya directamente revocarlo.
¿No te has dado cuenta?