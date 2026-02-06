Belarra apuesta por crear una red social pública frente a 'X', que ve en manos de "un nazi peligroso"

En respuesta al planteamiento de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "limitar y seguramente prohibir" el uso de 'X', al considerar que en ese espacio se producen "flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales", Belarra ha afirmado que lo que debería existir en España es "una red social pública que esté garantizada desde lo público y que sea gestionada de manera democrática". "Esa es nuestra apuesta", antes de añadir que, a su juicio, "como se está demostrando con RTVE, a la red social pública le irá bastante mejor que a X".