Belarra apuesta por crear una red social pública frente a 'X', que ve en manos de "un nazi peligroso"

En respuesta al planteamiento de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "limitar y seguramente prohibir" el uso de 'X', al considerar que en ese espacio se producen "flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales", Belarra ha afirmado que lo que debería existir en España es "una red social pública que esté garantizada desde lo público y que sea gestionada de manera democrática". "Esa es nuestra apuesta", antes de añadir que, a su juicio, "como se está demostrando con RTVE, a la red social pública le irá bastante mejor que a X".
| etiquetas: belarra , red social , publica , democratica , nazi , elon , sira
La cuestión es que seguirá siendo un pozo de odio como X, o como cualquier red social de ese estilo, porque el odio está en las personas, no en la red. Si mañana alguien publica donde sea que ha salvado cien ancianitas, cien niños y cien cachorros, aun así, habrá imbéciles que le critiquen y da igual la red que sea.