La batalla de talleres entre Renfe y Ouigo: la francesa condiciona su permanencia en España a que Renfe le deje usar sus instalaciones como hasta ahora

Por lo tanto, la operadora propiedad de la SNCF está condicionando su continuidad a que Renfe, que tiene un conflicto público con ella, les permita hacer un tipo de reparaciones en sus instalaciones. Renfe ya ha rechazado esa propuesta, porque aseguran que el mantenimiento que están haciendo en su taller "no se ajusta a las condiciones de uso".

g3_g3
No deberían haber permitido operar a OUIGO hasta que RENFE no le permitan operar en Francia.
Robus
#1 OUIGO es una empresa privada, no pública como el SNCF francés.

Y, además, Renfe opera conjuntamente con SNCF tanto en España como en Francia en los TGVs (he cogido AVE hasta Tolouse y TGV hasta Paris saliendo de Barcelona).

De hecho, es tal la sinergía que los TGV operados conjuntamente con Renfe no tienen (o no tenían) wifi porque Renfe no lo permitía, mientras que si cogías un TGV de sncf directo a Paris tenías wifi desde la salida de Barcelona. (Ahora no se como estará, desde la pandemia que no lo cojo).
Abril_2025
#4 Creo que es una empresa privada que pertenece a SNCF, pública.

En la práctica parece que es SNCF
g3_g3
#4 Ouigo pertenece al grupo ferroviario francés de propiedad estatal, SNCF.

RENFE opera 2 únicas líneas en Francia:

Barcelona-Lyon
Madrid-Marsella

Cuando Francia debería haber abierto toda su red de alta velocidad a Renfe, cosa que España si ha abierto su red de alta velocidad a Ouigo.
Maldito
Qué bueno que es el libre mercado ese oiga.
Supercinexin
la francesa condiciona su permanencia en España

Pues adiós, hijos de puta. Puente debería responderles exactamente eso, en un tuit.

La iniciativa ""privada"" como siempre parasitando al sector público. Es el error de permitir que los oligarcas entren a dar servicios que debería dar exclusivamente el Estado. Ahí es donde empiezan y terminan todos los problemas de Occidente.
sliana
si tenemos el ancho de via que tenemos es para que no entren los franceses. ya ves que pasa.
guuilesmiz
Pues aquí está la oportunidad para que se vayan, que no les dejen utilizar los talleres, que inviertan y monten unos
oricha_1
#3 Como te gustan los monopolio estatales para que te expriman a base de precio altos y tus impuestos malgastados para seguir robandote xD xD xD
