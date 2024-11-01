edición general
Bares y restaurantes valencianos, golpeados por la sucesión de borrascas: “los clientes directamente se levantan y se van por el viento”

El tiempo variable de las últimas semanas está agraviando la situación del sector de la restauración y la hotelería, especialmente en una época tradicionalmente floja como son los meses de enero y febrero. Las lluvias, el viento y el frío y, en definitiva, las sucesivas borrascas del inicio de año han hecho caer en picado las reservas, sobre todo a los locales con terraza, y han provocado cancelaciones de última hora en muchos hoteles. [en valenciano]

| etiquetas: temporal , valencia
13 comentarios
Comentarios destacados:      
Supercinexin
Dańos materiales masivos por toda España, carreteras reventadas, paseos destruidos, desprendimientos por todos los puertos de montaña, pueblos enteros evacuados.... Pero sí, vamos a llorar todos juntos por Mauricio Colmenero, que los clientes se levantan y se le van de la terracita porque hace mal tiempo. Es la ruina.
8
pirat
núria montes, la consellera a quien la Dana aguó la celebración de su cumpleaños... y por eso recriminó a los familiares de las víctimas que no fueran al tanatorio a molestar... y tras ser cesada fue premiada con retornar a la secretaría general de la patronal hotelera hosbec, donde anteriormente ya predicaba que el cambio climático beneficiaba al turismo por alargar la temporada...
Este es el tipo de psicópatas que copan los puestos directivos.
4
Estoeslaostia
La que está liando el Perro.
Erecciones ya.
2
El_pofesional
Pobre hostelería.
1
Pacofrutos
"El ventorro", Un dos tres responda otra vez... :troll:  media
1
pepel
Lo mismo que pasa en la construcción.
0
NPCMeneaMePersigue
Veis como si nos quejamos del tiempo hundimos la llegada de gente :-)
0
MoñecoTeDrapo
Por eso se le dice "el levante" :troll:
0
#12 pandasucks
Claro, esto solo pasa en Valencia.
Hay que quererlos xD
0
#6 carraxe
Joder, parece que en este puto país todo gira en torno a los bares de los cojones. A mí me jode que haga tanto mal tiempo, las víctimas somos las personas, que no podemos hacer vida social ni andar por la calle y tenemos que encerrarnos. No los negocios.
0
CharlesBrowson
Casi como offtopic, cuando vamos admitir que sobran bares restaurantes y demas negocios hosteleros...
0
antesdarle
#3 lo que no sobran son clientes :troll:
0

