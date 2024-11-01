Bares y restaurantes valencianos, golpeados por la sucesión de borrascas: “los clientes directamente se levantan y se van por el viento”

El tiempo variable de las últimas semanas está agraviando la situación del sector de la restauración y la hotelería, especialmente en una época tradicionalmente floja como son los meses de enero y febrero. Las lluvias, el viento y el frío y, en definitiva, las sucesivas borrascas del inicio de año han hecho caer en picado las reservas, sobre todo a los locales con terraza, y han provocado cancelaciones de última hora en muchos hoteles. [en valenciano]