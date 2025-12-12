edición general
Barco turco dañado en ataque con drones ruso en la región de Odesa en Ucrania (ING)

Un ataque aéreo ruso dañó un ferry de propiedad turca en el puerto ucraniano de Chornomorsk, en la región de Odesa, según Kiev y la naviera. El buque, cargado con alimentos, se incendió tras el impacto, sin víctimas. El hecho reavivó las demandas de Ankara para frenar ataques a puertos. Erdogan había pedido a Putin un alto el fuego limitado en infraestructuras portuarias y energéticas ante la escalada en el Mar Negro.

8 comentarios
jm22381 #1 jm22381
A Putin no le conviene cabrear a Erdogan...
estemenda #2 estemenda
#1 Ni viceversa más bien, creo yo.
Cantro #5 Cantro
#2 Rusia no puede distraer mucho armamento de donde lo tiene actualmente

Y Turquía controla el Bósforo
cocolisto #7 cocolisto
"cargado íntegramente con frutas frescas, verduras y alimentos en la ruta Karasu-Odesa".
Pues ha explotado como si fuera cargado de armas por lo que se ve por Telegram.
Claro que el diario este es como poco muy sospechoso.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Como los biberones explosivos que revientan cuando atacan guarderías en Ucrania.
#3 Cincocuatrotres
Que curioso! de todos los ataques ucranianos a petroleros no se habla?
#4 alkalin
Mientras tanto, la gerontocracia europea quiere comprar mas tanques.
kipper #6 kipper
#4 Vemos que las nuevas guerras se están desarrollando prioritariamente con drones, pero lo que los países europeos proponen parecen ser soluciones obsoletas: servicios militares voluntarios y mal pagados, presencia militar en calidad de ejércitos para garantizar la paz, un calendario de compras de armamentos que cuando se haga efectivo probablemente ya será material obsoleto.
No sé. Me preocupa mucho ver que las "soluciones" son tan poco realistas.
