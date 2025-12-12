Barco turco dañado en ataque con drones ruso en la región de Odesa en Ucrania (ING)

Un ataque aéreo ruso dañó un ferry de propiedad turca en el puerto ucraniano de Chornomorsk, en la región de Odesa, según Kiev y la naviera. El buque, cargado con alimentos, se incendió tras el impacto, sin víctimas. El hecho reavivó las demandas de Ankara para frenar ataques a puertos. Erdogan había pedido a Putin un alto el fuego limitado en infraestructuras portuarias y energéticas ante la escalada en el Mar Negro.
Y Turquía controla el Bósforo
Pues ha explotado como si fuera cargado de armas por lo que se ve por Telegram.
Claro que el diario este es como poco muy sospechoso.
Como los biberones explosivos que revientan cuando atacan guarderías en Ucrania.
No sé. Me preocupa mucho ver que las "soluciones" son tan poco realistas.