Barco turco dañado en ataque con drones ruso en la región de Odesa en Ucrania (ING)

Un ataque aéreo ruso dañó un ferry de propiedad turca en el puerto ucraniano de Chornomorsk, en la región de Odesa, según Kiev y la naviera. El buque, cargado con alimentos, se incendió tras el impacto, sin víctimas. El hecho reavivó las demandas de Ankara para frenar ataques a puertos. Erdogan había pedido a Putin un alto el fuego limitado en infraestructuras portuarias y energéticas ante la escalada en el Mar Negro.