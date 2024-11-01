·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11904
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9956
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
7411
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
4171
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
3941
clics
Hilo de reddit donde preguntan qué hacen los jubilados en EEUU al quedarse sin dinero [ENG]
más votadas
458
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
370
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
569
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
597
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
416
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
39
clics
La bandera de España en Colón se raja en la izada de la Armada: las imágenes
Los detalles La bandera, que mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilogramos, había sido retirada por el fuerte viento de la capital.
|
etiquetas
:
bandera
,
españa
,
raja
,
madrid
2
0
0
K
29
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
29
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
vicus.
*
Se rompe España, la España garrula y cateta, a la que les gusta mucho las banderitas, pero no cualquiera, tine que ser de enormes dimensiones, acorde con la incompetencia desmesurada de quienes gobiernan dicha comunidad, porque a sus votontos les encanta el disparatado gasto en trapos al aire. Una bandera de 300 metros cuadrados y que pesa treinta kilos para que todo el mundo la mire y se acuerde de que estamos en España por si a alguien se le olvida, vaya....
2
K
41
#6
rogerius
*
#5
Burro grande, ande o no ande.
Hay mucho alzheimer entre la cayetanidad. Basta ver cómo se ponen cuando se les habla de memoria.
0
K
18
#10
Atusateelpelo
*
#5
www.youtube.com/watch?v=hluPUCZknyk
CC
#6
0
K
17
#11
vicus.
#6
Por lo menos el burro vale para cargar cosas. La bandera no aguanta ni su propio peso. Solo vale para ver lo obio, que estamos en España, que es Madrid, que es España dentro de España para diferenciar..
0
K
11
#1
elGude
Gastando el dinero en cosas importantes
1
K
31
#3
mis_cojones_en_bata
ESPAÑA SE ROMPE!!!!!!!!!
QUE MAS PRUEBAS NECESITÁIS??????
1
K
24
#4
rogerius
¿Cuántas llevan ya? Esto huele a complot judeomasónico contra la enseña nacional…
0
K
18
#7
Atusateelpelo
*
#0
Dupli de ayer:
www.meneame.net/story/video-tercer-fail-plaza-colon-bandera-gigante-es
0
K
17
#8
Milmariposas
Esto no puede ser casual... Es una señal, una de las grandes...
0
K
12
#9
okeil
La bandera ya está remendada, tu calle sigue llena de agujeros, bueno, la de tus padres, y su operación se retrasa igualmente hasta 2027 ... Menos mal que hoy comemos con Isabel!!!
0
K
10
#2
arreglenenlacemagico
eso pasa por lavarla con ariel
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay mucho alzheimer entre la cayetanidad. Basta ver cómo se ponen cuando se les habla de memoria.
CC #6
QUE MAS PRUEBAS NECESITÁIS??????