La bandera de España en Colón se raja en la izada de la Armada: las imágenes

Los detalles La bandera, que mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilogramos, había sido retirada por el fuerte viento de la capital.

vicus. #5 vicus. *
Se rompe España, la España garrula y cateta, a la que les gusta mucho las banderitas, pero no cualquiera, tine que ser de enormes dimensiones, acorde con la incompetencia desmesurada de quienes gobiernan dicha comunidad, porque a sus votontos les encanta el disparatado gasto en trapos al aire. Una bandera de 300 metros cuadrados y que pesa treinta kilos para que todo el mundo la mire y se acuerde de que estamos en España por si a alguien se le olvida, vaya....
rogerius #6 rogerius *
#5 Burro grande, ande o no ande. xD xD xD
Hay mucho alzheimer entre la cayetanidad. Basta ver cómo se ponen cuando se les habla de memoria.
vicus. #11 vicus.
#6 Por lo menos el burro vale para cargar cosas. La bandera no aguanta ni su propio peso. Solo vale para ver lo obio, que estamos en España, que es Madrid, que es España dentro de España para diferenciar..
elGude #1 elGude
Gastando el dinero en cosas importantes
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
ESPAÑA SE ROMPE!!!!!!!!!

QUE MAS PRUEBAS NECESITÁIS??????
rogerius #4 rogerius
¿Cuántas llevan ya? Esto huele a complot judeomasónico contra la enseña nacional… :troll:
Milmariposas #8 Milmariposas
Esto no puede ser casual... Es una señal, una de las grandes... :troll:
#9 okeil
La bandera ya está remendada, tu calle sigue llena de agujeros, bueno, la de tus padres, y su operación se retrasa igualmente hasta 2027 ... Menos mal que hoy comemos con Isabel!!!
#2 arreglenenlacemagico
eso pasa por lavarla con ariel
