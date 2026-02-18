edición general
VÍDEO | Tercer “fail” en Plaza de Colón: la bandera gigante de España vuelve a caerse en pleno izado

Tres rasgaduras en un mes, viento travieso y redes sociales partiéndose de risa ...

Oghaio
Es lo que pasa por no saber aplicar la física de materiales y la velocidad del viento: actionflag.com/es/blogs/american-flag-insights-and-updates-from-action
cocolisto
Oyoyoyoi!Lo del traperìo de mercadillo se está yendo de las manos.Tampoco importa,a los portadores realmente lo que más les interesa y la dan uso es al palo.
Arzak_
Cae la bandera y sube el bochorno 8-D
Barriales
La banda de delincuencia organizada pepetarra, seguro que ha dicho que ha pagado la buena, compra la barata y se queda la diferencia.
mstk
Que la hagan de hormigón.
Shuquel
