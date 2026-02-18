·
7
meneos
73
clics
VÍDEO | Tercer “fail” en Plaza de Colón: la bandera gigante de España vuelve a caerse en pleno izado
Tres rasgaduras en un mes, viento travieso y redes sociales partiéndose de risa ...
|
etiquetas
:
madrid
,
bandera
,
españa
,
fail
6 comentarios

#3
Oghaio
*
Es lo que pasa por no saber aplicar la física de materiales y la velocidad del viento:
actionflag.com/es/blogs/american-flag-insights-and-updates-from-action
2
K
47
#1
cocolisto
*
Oyoyoyoi!Lo del traperìo de mercadillo se está yendo de las manos.Tampoco importa,a los portadores realmente lo que más les interesa y la dan uso es al palo.
0
K
20
#2
Arzak_
Cae la bandera y sube el bochorno
0
K
11
#4
Barriales
La banda de delincuencia organizada pepetarra, seguro que ha dicho que ha pagado la buena, compra la barata y se queda la diferencia.
1
K
10
#5
mstk
Que la hagan de hormigón.
1
K
10
#6
Shuquel
Relacionada
Feijóo: "España se está cayendo a pedazos"
youtu.be/gl8YdSvqIiw?si=zjha3FBBXuSnqOGI
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Feijóo: "España se está cayendo a pedazos"
youtu.be/gl8YdSvqIiw?si=zjha3FBBXuSnqOGI