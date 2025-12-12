Baleares recibe en tres días a 425 migrantes en 26 pateras procedentes de Argelia

En las tres últimas jornadas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado en el mar o interceptado en tierra a 425 migrantes llegados a las costas de Baleares en 26 pateras procedentes de Argelia. Según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas, el martes se registró la llegada a Mallorca y Formentera de 171 personas en 10 embarcaciones. El miércoles arribaron a las costas de Mallorca, Ibiza y Formentera, o fueron rescatados en su entorno marítimo, 189 migrantes en 13 pateras.