Bad Bunny podría ser Hijo Adoptivo de Asturias

El Movimiento Sumar Asturias ha sorprendido con la propuesta de nombrar a Bad Bunny Hijo Adoptivo de Asturias. La sugerencia trasciende lo meramente anecdótico. Simboliza un profundo reconocimiento de la huella histórica latinoamericana en la identidad asturiana y una declaración contemporánea a favor de la inclusión y el respeto. Asturias, al mirar con gratitud hacia el Atlántico, reafirma su compromiso con un futuro donde la diversidady la conexión cultural son pilares fundamentales de su espíritu.

8 comentarios
Gry #2 Gry
"Hispania, tierra de conejos, acoge a su hijo pródigo" :troll:
josde #5 josde
#2 Mas bien los griegos la llamaban 'Península Ophioússa'
Fedorito #7 Fedorito *
Señoras, señores y señoros , en esto se está convirtiendo la izquierda "progre" en España.
#3 alhambre
Estos son bobos.
#8 Marisadoro
El Partido Popular propone a Rodrigo Rato como Hijo Adoptivo de Gijón (2010)

ppgijon.es/el-partido-popular-propone-a-rodrigo-rato-como-hijo-adoptiv
lonnegan #1 lonnegan
Era lo que me faltaba.
devilinside #4 devilinside
#1 Todo tiene un límite
#6 okeil *
Asturias , ay, patria querida, hey, asturias de mis, uy, amores ... Toy bien looocooo
