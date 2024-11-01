Bad Bunny podría ser Hijo Adoptivo de Asturias

El Movimiento Sumar Asturias ha sorprendido con la propuesta de nombrar a Bad Bunny Hijo Adoptivo de Asturias. La sugerencia trasciende lo meramente anecdótico. Simboliza un profundo reconocimiento de la huella histórica latinoamericana en la identidad asturiana y una declaración contemporánea a favor de la inclusión y el respeto. Asturias, al mirar con gratitud hacia el Atlántico, reafirma su compromiso con un futuro donde la diversidady la conexión cultural son pilares fundamentales de su espíritu.