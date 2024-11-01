edición general
Sumar propone nombrar a Bad Bunny hijo adoptivo de Asturias

Sumar Asturies instó hoy al Gobierno del Principado a iniciar los trámites para conceder la distinción de Hijo Adoptivo a Bad Bunny. El coordinador de Sumar y diputado Xabel Vegas, defendió la propuesta asegurando que "Los pueblos latinoamericanos acogieron con brazos abiertos a miles de asturianos. Tenemos una deuda impagable, y nombrar Hijo Adoptivo a una de las figuras más influyentes de la cultura latina es una forma de honrar esa memoria". Sumar considera que Bad Bunny encarna mejor que nadie los los valores de esa conexión en el siglo XXI

Supercinexin #2 Supercinexin
La isquielda de verdá que venía a acabar con las gilipolleces de Podemos.
3 K 56
Bolgo #12 Bolgo
#2 vas cuesta abajo, ni siquiera eres capaz de articular una frase entera en portorriqueño
0 K 10
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
Prioridades. Genios.
3 K 47
Bolgo #3 Bolgo
#1 después de sus declaraciones en la Super Bowl, se lo merece con creces
1 K 13
FueraSionistasdeMeneame #5 FueraSionistasdeMeneame
#3 Y el Cervantes

Bla, bla, bla, bla, bla, bla
Ey, yo, yo, yo
Yo, yo, yo, yo, ya
La-la-la-la-la-la-la (blow, blow)
La-la-la-la-la-la-la
Diablo', qué safaera
Tú tiene' un culo cabrón
Cualquier cosa que te ponga' rompe la carretera (la-la-la-la-la)
Ay, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo (la-la-la-la-la-la-la)
Qué safaera (la-la-la-la-la)
Tiene' un culo cabrón
Cualquier cosa que te ponga' rompe la carretera
Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo
Qué falta de respeto, mami
¿Cómo te atreve' a venir

…   » ver todo el comentario
1 K 29
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 El Premio FIFA de la Música le tenían que dar.
1 K 29
Bolgo #10 Bolgo
#7 #5 es lo del dedo y la luna; no sé si me explico
0 K 10
Ludovicio #6 Ludovicio
#1 No sabía que esto les impedía hacer otras cosas.
1 K 21
Pertinax #9 Pertinax
De casta le viene al galgo.
0 K 18
Spirito #11 Spirito
#9 Los fachas están asustados.
0 K 8
Pertinax #13 Pertinax *
#11 En la guagua han sentido el olol de su pelfume, y se han venido abajo.
0 K 18
Spirito #14 Spirito
#13 Normal, huelen a eau de facha, eau de naf naf. :troll:
0 K 8
pitercio #4 pitercio
Joder, no se pierden ni un ridículo.
0 K 15
Spirito #8 Spirito *
Bilis, bulos, chavacanerías, fascistoidades, cosas de gominolas, tonterías de tres chupitos y espumarajos fascistas a partir de ésta linea, por favor.

- - - - - - - - - - - - -

Nota para los psicopatas con carné de VoX y PP: Los tampones del susto del auge del Pueblo, por favor, tiradlos a la papelera esa vuestra. Gracias. :-*

P.D.: Ahora el Pueblo sabe leer... Ojo, ojito. :popcorn:
0 K 8

