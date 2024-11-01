Sumar propone nombrar a Bad Bunny hijo adoptivo de Asturias

Sumar Asturies instó hoy al Gobierno del Principado a iniciar los trámites para conceder la distinción de Hijo Adoptivo a Bad Bunny. El coordinador de Sumar y diputado Xabel Vegas, defendió la propuesta asegurando que "Los pueblos latinoamericanos acogieron con brazos abiertos a miles de asturianos. Tenemos una deuda impagable, y nombrar Hijo Adoptivo a una de las figuras más influyentes de la cultura latina es una forma de honrar esa memoria". Sumar considera que Bad Bunny encarna mejor que nadie los los valores de esa conexión en el siglo XXI
| etiquetas: sumar , bad bunny , hijo adoptivo , asturias
Nota para los psicopatas con carné de VoX y PP: Los tampones del susto del auge del Pueblo, por favor, tiradlos a la papelera esa vuestra. Gracias.
P.D.: Ahora el Pueblo sabe leer... Ojo, ojito.