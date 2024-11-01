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Aznar: “Sin Bildu, Sánchez no sería presidente y, sin ETA, Bildu no tendría escaños para hacer presidente a Sánchez”

Aznar: “Sin Bildu, Sánchez no sería presidente y, sin ETA, Bildu no tendría escaños para hacer presidente a Sánchez”

El expresidente José María Aznar ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra sus socios parlamentarios en un acto de homenaje a Manuel Giménez Abad, político asesinado por la banda terrorista ETA, en Zaragoza. Aznar ha asegurado que “sin Bildu, Sánchez no sería presidente, y sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez”.

| etiquetas: aznar , eta , bildu
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28 comentarios
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Comentarios destacados:      
tarkovsky #1 tarkovsky
Sin ETA, a ti no te hubiera votado ni la chacha, cantamañanas....
17 K 197
porculizador #19 porculizador
#1 No hombre, sin el "Movimiento vasco de liberacion" (sic).
3 K 49
Aokromes #21 Aokromes
#1 #2 #6 daban la tabarra que eta tenia que dejar las armas e ir a la opcion politica, ahora les escuece que el pp este apunto de extinguirse en euskadi.
1 K 31
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Sin Franco en tu familia serían todos unos pelagatos.
9 K 109
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Ya estamos otra vez con la ETA... Cómo le jodió a este imbécil que fuese Zapatero quién acabase con ella... Nunca se lo perdonará..
3 K 52
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y sin ETA Aznar nunca hubiera podido aprovecharse de las víctimas para sacar rédito político.
3 K 52
devilinside #12 devilinside
#2 Ni tampoco podría haber hablado con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco
2 K 46
#7 kaos_subversivo
Quien acabo con Eta fue el PSOE. Eso si que le jodió al PP
3 K 51
#9 chavi
#7 Sobre todo el mérito fué de ZP.

Lo que tuvo que aguantar en el parlamento ya lo hemos olvidado
0 K 12
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
¿Ya no lo llamas "ejercito de liberación vasco", Josemari?
1 K 35
MiguelDeUnamano #22 MiguelDeUnamano
Bidu es ETA pero el PP de hoy a las doce no es el PP de media hora antes.
1 K 28
Deviance #25 Deviance
#22 Muy bien visto ahí.
1 K 28
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Toma ya silogismos aznaristas.
1 K 25
#18 Bravok1
Sin ti no habrían muerto 200 españoles el 11M rata de mierda. A ver si revientas y así cierras un poco el boquino.
1 K 22
sat #14 sat
Sin Aznar, todos seríamos más felices.
1 K 20
josde #16 josde
Y si no fueras tan mentiroso, falso y ladrón Aznar no hubieras sido el peor presidente de la democracia de España.
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#23 soberao
El que dice que hay que jubilarse con 72 años, el que no ha trabajado desde que se metió en política, y no volvió a su antiguo trabajo de Inspector de Hacienda que tenía antes de meterse en política. Seguro que con ese trabajo iba a estar retrasando la jubilación a los 72 años.
0 K 15
Fisionboy #11 Fisionboy
Ha faltado un "ergo... Sánchez es ETA".
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#24 KaBeKa
En algún momento alguien cercano puede hacer el favor de decir a la gente del pp que la vaca de eta no da más leche...
Porque lo de entrar en si pudiera o pudiese ni me lo planteo por lo estúpido del planteamiento. Sería entrar en un bucle de reproches en donde sólo gana el fango y las noticias bilis.
Creemos ideas, no conflictos por favor.
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perrico #26 perrico
Bildu saca muchos más votos respecto a la izquierda abertzale previa al final de ETA (ya ni me acuerdo de los sucesivos nombres que tuvo)
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obmultimedia #20 obmultimedia
Siempre sacan el comodín de ETA cuando hay elecciones.
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Y sin mentiras el PP no tendría nada que hacer en España. Sobre todo él, que aún sigue manteniendo la mentira por la que los españoles pagamos con sangre y con vidas de compatriotas: Irak tiene armas de destrucción masiva.
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#15 pascuaI *
Y sin los tuyos, los que gobernaron 40 años antes de la democracia, tampoco hubiese existido ETA.

Podemos concluir entonces que Sánchez es presidente gracias a Franco o Fraga, entre otros.
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#17 ctm2000j
Aznar sin ETA no habría negociado con terroristas como lo hizo...
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Nihil_1337 #28 Nihil_1337
Y sin ETA no habría ganado el PSOE cuando mentí en lo de Iraq, y si Franco no hubiera perseguido tanto a los vascos, no hubiera surgido ETA. Así que Sanchez está ahí por culpa de Franco.
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Carlos_Sanjuán #8 Carlos_Sanjuán
Pero este hombre no se puede jubilar de dar declaraciones, por favor.
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#13 malditopendejo
#8 o morirse.....de viejo, por supuesto.
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Cuñado #27 Cuñado
#13 Se le ve mayor :roll:
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menéame