Aznar: “Sin Bildu, Sánchez no sería presidente y, sin ETA, Bildu no tendría escaños para hacer presidente a Sánchez”

El expresidente José María Aznar ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra sus socios parlamentarios en un acto de homenaje a Manuel Giménez Abad, político asesinado por la banda terrorista ETA, en Zaragoza. Aznar ha asegurado que “sin Bildu, Sánchez no sería presidente, y sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez”.
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Lo que tuvo que aguantar en el parlamento ya lo hemos olvidado
Porque lo de entrar en si pudiera o pudiese ni me lo planteo por lo estúpido del planteamiento. Sería entrar en un bucle de reproches en donde sólo gana el fango y las noticias bilis.
Creemos ideas, no conflictos por favor.
Podemos concluir entonces que Sánchez es presidente gracias a Franco o Fraga, entre otros.