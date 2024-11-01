Aznar: “Sin Bildu, Sánchez no sería presidente y, sin ETA, Bildu no tendría escaños para hacer presidente a Sánchez”

El expresidente José María Aznar ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra sus socios parlamentarios en un acto de homenaje a Manuel Giménez Abad, político asesinado por la banda terrorista ETA, en Zaragoza. Aznar ha asegurado que “sin Bildu, Sánchez no sería presidente, y sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez”.