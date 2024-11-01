edición general
Aznar, a quienes proponen expulsar inmigrantes: "¿Quién va a hacer su trabajo? A lo mejor se ofrecen voluntarios ellos"

Aznar, a quienes proponen expulsar inmigrantes: "¿Quién va a hacer su trabajo? A lo mejor se ofrecen voluntarios ellos"

Ha defendido el plan de inmigración propuesto por Feijóo, defendiendo que le parece "muy bien" y mostrándose contrario hacia aquellos que apuestan por "expulsar a todos los inmigrantes".

16 comentarios
Comentarios destacados:      
ehizabai #7 ehizabai
El idéntico argumento que manejaban los esclavistas.
El puto mismo argumento. Y en esto de la migración, la izquierda progre y la derecha rancia, de la manita.
UsuarioDuro #2 UsuarioDuro
A ver si vamos pillando a quién le interesa ciertas cosas...
#4 Meinhard
#2 Pues nada, creamos un ICE español y hacemos limpieza de inmigrantes.
Sawyer76 #6 Sawyer76
#4 Falsa dicotomía de manual.
#8 soberao *
#4 La Casa Real son inmigrantes de segunda generación (según la clasificación de los nazis suecos) y no trabajan, sería una forma de proclamar la república en España a manos de la ultraderecha.
UsuarioDuro #13 UsuarioDuro
#4 Ah, que esto era una competencia de ver quién la suelta más gorda, ¿verdad?

Yo creo que paso de jugar.
#15 Ninethousand *
#2 Personalmente, a mí me interesa (tanto por principios como por beneficio propio) que todas las personas que viven y trabajan en España lo hagan de forma regular, pagando impuestos y teniendo los mismos derechos y obligaciones laborales que el resto de trabajadores.

También reconozco dos sectores de la población que prefieren ver a la población immigrante fuera de la legalidad y con el mínimo de derechos posible: aquellos a quienes por su xenofobia les molesta que los grupos immigrantes…   » ver todo el comentario
neo1999 #3 neo1999
Como el sketch de José Mota en nochevieja.
El plan es echarlos a todos
www.youtube.com/watch?v=bPvnsvD6cBQ xD
Torrezzno #5 Torrezzno
Veis, Pedro es de las FAES. Unos dicen que los inmigrantes son necesarios para pagar las pensiones y servir como carbón a la locomotora de Europa. Los otros dicen que los inmigrantes son necesarios para hacer el trabajo que los nativos rechazan a precio de mano de obra esclava.

Por eso se le llama globalismo
#10 fremen11
Y qué trabajo es este??? Porque los inmigrantes trabajan en muchas cosas, no querrá decir quien va a hacer el trabajo por un cuenco de arroz????
#14 unocualquierax
#1 #10
Yo me ofrezco a limpiar de mierda su casa, gratis. Y a él lo tiro por el váter, claro.
#11 tierramar *
Y porque Trump en colaboración con PP y VOX están trayendo a inmigrantes latinoamericanos de derechas para así ganar las proximas elecciones. De hecho, el PP ha creado una secretaria que se dedica a ello. www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
A Aznar, Trump, a la derecha, las poblaciones española, latina, les importamos un pepino: provocan homicidios sin ninguna culpa, violencia,...solo les importa mantenerse en el poder como sea: Las listas de Epstein. Y por supuesto mantener un exceso de mano de obra para mantener los sueldos bajisimos, y las condiciones laborales paupérrimas
#9 Pitchford
Creo que casi nadie discute que cierta inmigración es necesaria para compensar la pérdida demográfica y mantener la relación entre población en edad activa y población jubilada. Lo que sí parece discutible es el nivel óptimo de inmigración y sus características. Una inmigración neta del orden de 600.000 personas al año y un correspondiente aumento de la población del orden de 500.000 personas al año, parece excesivo e insostenible. Hay que hacer algo para optimizar esas cifras.
Cantro #12 Cantro
#9 durante la época de Aznar se hizo una regularización. Se han desbordado unos cuantos ríos desde eso con lo que ha llovido

Ahora tocaría la siguiente, porque hay un problema de mano de obra importante, y la siguiente solo Dios sabe cuando tocaría, si es que toca.

Estas medidas son extraordinarias y no se hacen todas las décadas
#16 Suleiman
El puede decir lo que le salga de las gónadas, pero conozco mas de un inmigrante "irregular" con titulación y formado que puede realizar trabajos cualificados si se le regulariza. El tópico que todos los que se regularicen limpiaran culos o pondrán ladrillos, no es del todo correcto.
pedrobotero #1 pedrobotero
Pero si lo hace el gobierno está mal...
