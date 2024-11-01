·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7991
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5667
clics
Se fueron las cámaras
5480
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
7122
clics
Este titular es falso
4221
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
más votadas
434
Un alto cargo reconoce ante la jueza de la dana que la Generalitat retuvo seis meses la prueba clave de los vídeos del Cecopi
323
Un Watch: La ONG pro israelí que publicó el vídeo manipulado de Francesca Albanese [ITA]
360
El enemigo de la humanidad que demoniza a Albanese
400
Sánchez se desmarca del escudo nuclear antes sus socios de la OTAN y vuelve a rechazar subir el gasto en defensa al 5%
510
El clan Delgado: los empresarios condenados por narcotráfico que organizaron la gala en Mar-a-Lago donde colaboraron Ayuso, Negre y Milei
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
36
clics
Aznar, a quienes proponen expulsar inmigrantes: "¿Quién va a hacer su trabajo? A lo mejor se ofrecen voluntarios ellos"
Ha defendido el plan de inmigración propuesto por Feijóo, defendiendo que le parece "muy bien" y mostrándose contrario hacia aquellos que apuestan por "expulsar a todos los inmigrantes".
|
etiquetas
:
aznar
,
inmigración
,
trabajo
8
1
0
K
101
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
101
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
ehizabai
El idéntico argumento que manejaban los esclavistas.
El puto mismo argumento. Y en esto de la migración, la izquierda progre y la derecha rancia, de la manita.
6
K
91
#2
UsuarioDuro
A ver si vamos pillando a quién le interesa ciertas cosas...
7
K
89
#4
Meinhard
#2
Pues nada, creamos un ICE español y hacemos limpieza de inmigrantes.
1
K
5
#6
Sawyer76
#4
Falsa dicotomía de manual.
1
K
14
#8
soberao
*
#4
La Casa Real son inmigrantes de segunda generación (según la clasificación de los nazis suecos) y no trabajan, sería una forma de proclamar la república en España a manos de la ultraderecha.
2
K
44
#13
UsuarioDuro
#4
Ah, que esto era una competencia de ver quién la suelta más gorda, ¿verdad?
Yo creo que paso de jugar.
0
K
10
#15
Ninethousand
*
#2
Personalmente, a mí me interesa (tanto por principios como por beneficio propio) que todas las personas que viven y trabajan en España lo hagan de forma regular, pagando impuestos y teniendo los mismos derechos y obligaciones laborales que el resto de trabajadores.
También reconozco dos sectores de la población que prefieren ver a la población immigrante fuera de la legalidad y con el mínimo de derechos posible: aquellos a quienes por su xenofobia les molesta que los grupos immigrantes…
» ver todo el comentario
1
K
25
#3
neo1999
Como el sketch de José Mota en nochevieja.
El plan es echarlos a todos
www.youtube.com/watch?v=bPvnsvD6cBQ
2
K
39
#5
Torrezzno
Veis, Pedro es de las FAES. Unos dicen que los inmigrantes son necesarios para pagar las pensiones y servir como carbón a la locomotora de Europa. Los otros dicen que los inmigrantes son necesarios para hacer el trabajo que los nativos rechazan a precio de mano de obra esclava.
Por eso se le llama globalismo
1
K
33
#10
fremen11
Y qué trabajo es este??? Porque los inmigrantes trabajan en muchas cosas, no querrá decir quien va a hacer el trabajo por un cuenco de arroz????
1
K
23
#14
unocualquierax
#1
#10
Yo me ofrezco a limpiar de mierda su casa, gratis. Y a él lo tiro por el váter, claro.
1
K
15
#11
tierramar
*
Y porque Trump en colaboración con PP y VOX están trayendo a inmigrantes latinoamericanos de derechas para así ganar las proximas elecciones. De hecho, el PP ha creado una secretaria que se dedica a ello.
www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
A Aznar, Trump, a la derecha, las poblaciones española, latina, les importamos un pepino: provocan homicidios sin ninguna culpa, violencia,...solo les importa mantenerse en el poder como sea: Las listas de Epstein. Y por supuesto mantener un exceso de mano de obra para mantener los sueldos bajisimos, y las condiciones laborales paupérrimas
0
K
18
#9
Pitchford
Creo que casi nadie discute que cierta inmigración es necesaria para compensar la pérdida demográfica y mantener la relación entre población en edad activa y población jubilada. Lo que sí parece discutible es el nivel óptimo de inmigración y sus características. Una inmigración neta del orden de 600.000 personas al año y un correspondiente aumento de la población del orden de 500.000 personas al año, parece excesivo e insostenible. Hay que hacer algo para optimizar esas cifras.
0
K
17
#12
Cantro
#9
durante la época de Aznar se hizo una regularización. Se han desbordado unos cuantos ríos desde eso con lo que ha llovido
Ahora tocaría la siguiente, porque hay un problema de mano de obra importante, y la siguiente solo Dios sabe cuando tocaría, si es que toca.
Estas medidas son extraordinarias y no se hacen todas las décadas
1
K
18
#16
Suleiman
El puede decir lo que le salga de las gónadas, pero conozco mas de un inmigrante "irregular" con titulación y formado que puede realizar trabajos cualificados si se le regulariza. El tópico que todos los que se regularicen limpiaran culos o pondrán ladrillos, no es del todo correcto.
0
K
13
#1
pedrobotero
Pero si lo hace el gobierno está mal...
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El puto mismo argumento. Y en esto de la migración, la izquierda progre y la derecha rancia, de la manita.
Yo creo que paso de jugar.
También reconozco dos sectores de la población que prefieren ver a la población immigrante fuera de la legalidad y con el mínimo de derechos posible: aquellos a quienes por su xenofobia les molesta que los grupos immigrantes… » ver todo el comentario
El plan es echarlos a todos
www.youtube.com/watch?v=bPvnsvD6cBQ
Por eso se le llama globalismo
Yo me ofrezco a limpiar de mierda su casa, gratis. Y a él lo tiro por el váter, claro.
A Aznar, Trump, a la derecha, las poblaciones española, latina, les importamos un pepino: provocan homicidios sin ninguna culpa, violencia,...solo les importa mantenerse en el poder como sea: Las listas de Epstein. Y por supuesto mantener un exceso de mano de obra para mantener los sueldos bajisimos, y las condiciones laborales paupérrimas
Ahora tocaría la siguiente, porque hay un problema de mano de obra importante, y la siguiente solo Dios sabe cuando tocaría, si es que toca.
Estas medidas son extraordinarias y no se hacen todas las décadas