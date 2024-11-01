·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
35
clics
Ayuso viaja a EEUU y se reúne con... el alcalde de Sevilla para ver flamenco
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido junto al alcalde sevillano, José Luis Sanz, a ver la función 'Vuela', de Sara Baras, durante su viaje oficial a Nueva York
|
etiquetas
:
ayuso
,
eeuu
18
4
5
K
32
actualidad
11 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Suleiman
Ya es la tercera de lo mismo meneame.net/m/actualidad/ayuso-reune-nueva-york-alcalde-sevilla-asiste
2
K
42
#9
Dakaira
*
#0
duplicada:
www.meneame.net/story/ayuso-reune-nueva-york-alcalde-sevilla-asiste-es
2
K
42
#2
fofito
El viaje a ninguna parte
1
K
28
#3
manuelpepito
Sanguijuelas haciendo lo que saben. La buena gestión
1
K
27
#1
Don_Pixote
Por supuesto es muy importante potenciar esta parte del folclore español, nadie en el mundo conoce nada del Flamenco y la paella
1
K
25
#10
candonga1
Cuanta caspa.
0
K
20
#4
Thornton
A ver si, con un poco de suerte, el zanahorio la deporta a El Salvador donde evía a la mayoría de los delincuentes peligrosos de origen latino
0
K
19
#11
Ludovicio
¿Y quien ha pagado la fiesta? Yo!!
¿Gracias a quien? A los votantes sin criterio de Ayuso!!
0
K
12
#5
kreepie
Después de Madriz, Niuyork tiene el mejor flamenco del mundo.
0
K
10
#6
kreepie
*
¿Por qué su vestido lleva un pene bajo el cuello?
Aun así está guapísima. La luz nellorquina le sienta casi tan bien como la madrileña.
0
K
10
#8
Barriales
Octavo viaje a gringolandia para traer contratos para la comunidad de Madrid.
Por ahora ninguno.
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
