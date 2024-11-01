edición general
Ayuso viaja a EEUU y se reúne con... el alcalde de Sevilla para ver flamenco

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido junto al alcalde sevillano, José Luis Sanz, a ver la función 'Vuela', de Sara Baras, durante su viaje oficial a Nueva York

#7 Suleiman
Ya es la tercera de lo mismo meneame.net/m/actualidad/ayuso-reune-nueva-york-alcalde-sevilla-asiste
fofito #2 fofito
El viaje a ninguna parte
manuelpepito #3 manuelpepito
Sanguijuelas haciendo lo que saben. La buena gestión
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Por supuesto es muy importante potenciar esta parte del folclore español, nadie en el mundo conoce nada del Flamenco y la paella
#10 candonga1
Cuanta caspa.
Thornton #4 Thornton
A ver si, con un poco de suerte, el zanahorio la deporta a El Salvador donde evía a la mayoría de los delincuentes peligrosos de origen latino :-D
Ludovicio #11 Ludovicio
¿Y quien ha pagado la fiesta? Yo!!
¿Gracias a quien? A los votantes sin criterio de Ayuso!!

:wall: :wall:
kreepie #5 kreepie
Después de Madriz, Niuyork tiene el mejor flamenco del mundo.
kreepie #6 kreepie *
¿Por qué su vestido lleva un pene bajo el cuello?

Aun así está guapísima. La luz nellorquina le sienta casi tan bien como la madrileña.  media
#8 Barriales
Octavo viaje a gringolandia para traer contratos para la comunidad de Madrid.
Por ahora ninguno.
