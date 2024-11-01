Ayuso, ridiculizada en directo por un galardonado en los Premios de Investigación: “Otras regiones invierten mucho más que Madrid”  

El galardonado expresaba, tras recibir su reconocimiento, que el perfil inversor de la Comunidad de Madrid y su posición en el ámbito de la investigación, quizás, no era tal como el que remarcaba Isabel Díaz Ayuso. Así, aseguraba en su discurso que "otras regiones invierten mucho más que la Comunidad de Madrid, atraen a muchos más investigadores y también captan mucho más dinero de los programas de investigación de la Unión Europea"