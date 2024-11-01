Ayuso promete “proteger la libertad de conciencia” y “cumplir la ley” con el registro de objetores pero no dice cómo

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este jueves en la Asamblea de Madrid que su Gobierno “cumplirá la ley” de interrupción voluntaria del embarazo que exige elaborar un registro de los médicos objetores, pero que lo hará “sin listas negras” utilizando “los mismos mecanismos para proteger su libertad, su anonimato y su libertad de conciencia”. Ayuso no ha explicado cómo. Ya el día anterior el portavoz de su Gobierno Miguel Ángel García Martín dejó el asunto en manos de sus “servicios jurídicos”.