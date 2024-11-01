edición general
Ayuso promete “proteger la libertad de conciencia” y “cumplir la ley” con el registro de objetores pero no dice cómo

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este jueves en la Asamblea de Madrid que su Gobierno “cumplirá la ley” de interrupción voluntaria del embarazo que exige elaborar un registro de los médicos objetores, pero que lo hará “sin listas negras” utilizando “los mismos mecanismos para proteger su libertad, su anonimato y su libertad de conciencia”. Ayuso no ha explicado cómo. Ya el día anterior el portavoz de su Gobierno Miguel Ángel García Martín dejó el asunto en manos de sus “servicios jurídicos”.

reivaj01 #8 reivaj01
Poco promete pa lo guapa que es
1 K 32
johel #2 johel *
Afrontar las consecuencias de sus actos seria un buen comienzo de la libertad.
Libertad no es sinonimo de impunidad.
1 K 30
#3 pirat *
En esas cabecitas cabe que los demás estén obligados a cumplir las leyes bajo apercibimiento pero que ellos estén legitimados a saltárselas o "torearlas"...
Saben que tienen el amparo de la pocilga judicial dotándoles de impunidad.
1 K 27
txutxo #1 txutxo
Ni ella misma sabe cómo, pero el caso es dar largas.
1 K 26
Thornton #5 Thornton
#1 Paciencia. La vocecita dentro de su cabeza aún no le ha dicho cómo hacerlo, pero todo se andará, aunque sea mentira.
0 K 19
pepel #4 pepel
Tal vez encargue que todos los objetores ingresen en la clínica Quirón. Allí los protegerá.
0 K 20
skaworld #6 skaworld
Como os jode la libertad a los rojos, por eso el liberalismo es superior éticamente, si una persona, que firma un contrato, en libertad, luego por lo que sea, lo incumple, es libertad. De eso va el liberalismo economico, de que haya un marco juridico que ofrezca libertad a las empresas ya sean publicas o privadas de establecer marcos regulatorios que se puedan pasar por los cojones por cualquiera de las dos partes siempre y cuando coincidan con el ideario conservador.
0 K 11
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Prometer y no cumplir. LO DE SIEMPRE
0 K 10
#9 Ganpalo
A ti te lo va a decir por guapo ¿eh?
0 K 6

