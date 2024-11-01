Ayuso se pliega a Trump y anuncia un homenaje "al pueblo norteamericano" en Madrid: "Están en su casa"

Isabel Díaz Ayuso, en su sexto viaje institucional a Estados Unidos con parada en esta ocasión en Nueva York, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un homenaje “al pueblo norteamericano” en Madrid por la independencia del país hace 250 años, al tiempo que ha esgrimido un discurso en tono de crítica contra el ‘no a la guerra’ del Gobierno central, acercando aún más posturas con el modelo de Donald Trump pese al auge del escenario bélico y de tensiones como el que acontece en Oriente Próximo.