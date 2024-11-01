·
Ayuso: "En Madrid no hay 'maquetos', ni 'charnegos', ni 'panchitos'..."
La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante los medios y dijo esto que ha generado bastante revuelo
ayuso
,
panchitos
,
maquetos
,
charnegos
Ayuso_news
Ayuso_news
#4
Huaso
Alucino con el karma infinito de @_alcama…
6
K
84
#2
JackNorte
"Incluso antes de salir la noticia que señalaba que durante las manifestaciones se habían identificado a condenados de la kale borroka, así como yihadistas, y que ha tenido que desmentir la Policía Nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se prestaba de este argumentario."
www.lasexta.com/noticias/nacional/derecha-ultraderecha-afanan-criminal
1
K
15
#6
perrico
La palabra que se usaba en Madrid era paletos. Y se usaba profusamente. El nombre correcto es inmigrantes, y no es precisamente que en el PP y Vox les reciban con los brazos abiertos.
0
K
11
#7
aupaatu
*
Antes de PP y su Tamayazo Madrid era Castilla y llevan siglos siendo la capital de la España centralizada.
Lo raro sería encontrar un madrileño con cuatro apellidos madrileños.
0
K
8
#3
encurtido
*
Ayuso es imbécil, pero en esto lleva razón aunque con su habitual forma tóxica de expresarse.
En toda España hay una ensoñación nordicista por la que todo español ve a pocos km al sur de su localidad la frontera que separa la civilización noreuropea de las hordas de tercermundistas morenos sureños. Se toma cualquier accidente geográfico para delimitar mordor del valhalla: despeñaperros, la cordillera cantábrica, el Ebro, el Tajo, el Duero, etc.
En este sentido, Madrid es un oasis.
0
K
7
#5
Huaso
#3
no estoy de acuerdo de todo.
En Madrid siempre han sido muy clasistas, pese a ser básicamente un crisol.
Gatos, gatos, gatos hay pocos.
Pero lo heavy es la cantidad de gente de otras provincias que vive en Madrid y qué reniega de su origen. La verdad es la identidad madriles se ha sabido vender bien. Eso hay que reconocerlo.
0
K
10
#1
alcama
Lo que hay es mucho provinciano
6
K
-52
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
