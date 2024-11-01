Ayuso gasta más de un millón de euros en privatizar la gestión de becas de Educación

Dos empresas, Gureak Marketing y Tower Consultores, se reparten la gestión de las ayudas públicas para el primer ciclo de Infantil, FP, Segunda oportunidad, Bachillerato y becas comedor. 1.096.338,61 euros para 18 meses. Este es el importe exacto que se reparten entre dos empresas, Gureak Marketing y Tower Consultores, para gestionar las ayudas públicas de Educación en la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), para el próximo curso 2026-2027.