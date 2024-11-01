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Ayuso gasta más de un millón de euros en privatizar la gestión de becas de Educación

Ayuso gasta más de un millón de euros en privatizar la gestión de becas de Educación

Dos empresas, Gureak Marketing y Tower Consultores, se reparten la gestión de las ayudas públicas para el primer ciclo de Infantil, FP, Segunda oportunidad, Bachillerato y becas comedor. 1.096.338,61 euros para 18 meses. Este es el importe exacto que se reparten entre dos empresas, Gureak Marketing y Tower Consultores, para gestionar las ayudas públicas de Educación en la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), para el próximo curso 2026-2027.

| etiquetas: ayuso , gasta , mas , millon , euros , privatizar , gestion , becas
18 5 1 K 174 Ayuso_news
9 comentarios
18 5 1 K 174 Ayuso_news
#1 luckyy
A ver cuándo dejamos de decir privatizar y empleamos malversar que es lo correcto
11 K 145
joffer #9 joffer
#1 es que debería estar prohibido privatizar
0 K 11
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Empresas privadas gestionando ayudas públicas... :shit:
2 K 32
#5 MetalAgm
Gureak Marketing... empresa vasca con nombre vasco... uff cuidado con el pimpampum...
1 K 21
#2 jorgeesc
Esto no es de hace unos años? de hecho el primer año que sus coleguis llevaron la gestión hubo lío y tuvieron que dárselas a todos o o algo así porque le empresa no pudo hacer la gestión :roll: Son unos gestores espectaculares...
1 K 20
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Claro, según CCOO si la gestión la hace la Comunidad es gratis.
0 K 14
reithor #6 reithor
Su libertad es contratar a alguien que se lo lleve calentito y se degrade el servicio que tiene que gestionar la comunidad mientras se va a Miami con Burnet a... Nada bueno.
0 K 11
Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96 *
En general soy muy crítica y malpensada con Ayuso, y desde luego soy muy crítica con la externalización o privatización de servicios que perfectamente podría desempeñar la administración mediante funcionarios.

Sin embargo, en esta ocasión voy a romper mi habitual crítica para decir que no pinta a corrupción (es raro, siendo PP+CAM+Ayuso) ¿Por qué? Por un lado privatizan la gestión pero no la decisión de quién se lleva la beca, eso lo sigue haciendo la Consejería correspondiente; por otro lado,…   » ver todo el comentario
0 K 11
#4 pirat
Que cara nos sale la corrupción pepera, también en víctimas mortales.
0 K 9

menéame