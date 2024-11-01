Ayuso se gasta casi 200.000 euros en el escenario y el ágape del 2 de mayo: jamón ibérico, langostinos, vino y productos de temporada

A mitades de este mes de abril se hacía público que este año tampoco habrá parada militar con motivo de la festividad autonómica por segundo año consecutivo, algo que desde el Gobierno autonómico es reflejo de la postura “sectaria” del Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Pese a ello, se mantiene el acto de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos, así como actividades y eventos abiertos a cualquier ciudadano que transite por las calles de la capital este sábado.