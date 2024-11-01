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Ayuso se gasta casi 200.000 euros en el escenario y el ágape del 2 de mayo: jamón ibérico, langostinos, vino y productos de temporada

Ayuso se gasta casi 200.000 euros en el escenario y el ágape del 2 de mayo: jamón ibérico, langostinos, vino y productos de temporada

A mitades de este mes de abril se hacía público que este año tampoco habrá parada militar con motivo de la festividad autonómica por segundo año consecutivo, algo que desde el Gobierno autonómico es reflejo de la postura “sectaria” del Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Pese a ello, se mantiene el acto de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos, así como actividades y eventos abiertos a cualquier ciudadano que transite por las calles de la capital este sábado.

| etiquetas: madrid , dos , mayo , caterig
11 3 1 K 173 politica
11 comentarios
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josde #4 josde
Poco me parece, seguramente sera mas, hay que contar los costes opacos de esa celebración.
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vicus. #2 vicus.
Fiestón para cuatro amiguetes a la cuenta de todos los madrileños y madrileñas. Por cierto, fachapobres pa vosotros no hay ni un torrao, piojosos, arapietos..
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rogerius #5 rogerius
#2 No os quejéis. Podría haber puesto productos de la temporada que viene y habría gastado muchísimo más. :troll:
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
La presidenta de la Comunidad de Quirón-Madrid se merece las mejores viandas a costa de los recortes en sanidad y educación.
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lonnegan #1 lonnegan
Ayer vi a un tío que llama a Ayuso la muñeca Annabel y me hizo mucha gracia. Lo comento para ver si se hace viral :-D
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Kantinero #9 Kantinero
#1 la matayayos le sienta mejor en mi opinion
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#7 Garminger2.0
En Madrid gobierna la derechona. Si fuera un sindicalista comiendo langostinos salía en todos los telediarios. Pero estos son los dueños del cortijo.
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jdmf #6 jdmf
¿Cómo se atreve a apropiarse culturalmente de algo que pertenece a los sindicatos como son los langostinos? ¿Que será lo próximo de Ayuso, pedir la reducción de jornada laboral? Andevamoaaparar!!!
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devilinside #11 devilinside
Poco se gasta para lo guapa que es
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delcarglo #10 delcarglo
#chupito para todos, paga Ayuso xD
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FunFrock #8 FunFrock
Esto seria realista si fiscalizaramos a todos los gobiernos, pero bueno, saldrá a portada xq Ayuso
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menéame