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Ayuso defiende que quien "persigue" a Miguel Ángel Rodríguez es "la izquierda" y no la Justicia
"Me habla de Miguel Ángel Rodríguez. No le persigue la Justicia, le persigue la izquierda. Admítanlo, si son ustedes los que están detrás, como ocurre con el caso de Ana Millán"
|
etiquetas
:
ayuso
,
miguel ángel rodríguez
,
izquierda
,
justicia
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Ayuso_news
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relacionadas
#1
ansiet
Le persigue un vodka con limón.
12
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#5
Supercinexin
#1
Un elefante rosa. Arañas. Arañas por todas partes.
1
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#9
Suschen
#1
Y a ella le persiguen la inteligencia y la honradez, pero ella es más rápida.
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#10
ansiet
#9
vaya que sí
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#13
PerritaPiloto
#1
Y el vodka siempre le alcanza.
1
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#6
vicus.
*
Vamos a ver, para ser exactos, Mar le ha dicho a la "muñeca" por pinganillo que eso es cosa de la izquierda de un juez de izquierda, y de izquierda a derecha para el centro y pa dentro..
1
K
32
#11
dark_soul
- En su CV pone que tiene un nivel de inglés excelente. Traduzca la frase: A MAR le gusta ir al gimnasio a tonificar.
- MAR likes gin tonic.
No se admiten devoluciones
2
K
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#3
Andreham
Con lo que le gusta a los suyos perseguir a la gente, algo de razón tendrá.
Puta izquierda que no permite que los delitos de las buenas gentes de derecha queden impunes y los denuncia porque, ay qué cosas, a la justicia por sí sola se le olvida hacerlo.
1
K
20
#2
neiviMuubs
*
La izquierda y el perro que le gusta la fruta se comieron mis deberes
1
K
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#14
Thornton
#2
“No le persigue la justicia, le persigue la izquierda”
Sabe muy bien de lo que habla, tras lo de que "el que pueda hacer que haga" y la persecución a la mujer de Pedro Sánchez.
0
K
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#15
strike5000
La Justicia sólo es justa y objetiva cuando persigue a los otros. Si me lo hacen a mí es persecución y lawfare, y esto vale para todos los políticos y sus seguidores.
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#12
camvalf
Home es cierto que mientras la justicia esta secuestrada por políticos que funcionan al mas puro estilo de la mafia a unos de sus padrinos no le perseguirán jamas de las jamases.
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K
11
#8
elgranpilaf
Le persigue la policía para hacerle la prueba del alcoholímetro
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11
#4
XtrMnIO
Eso lo sabe ella perfectamente, la justicia en Madrid está vendida a la derecha corrupta.
0
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11
#7
harverto
La justicia qué coño va a perseguir a alguien del PP, si es corrupta hasta la médula
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K
10
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15
comentarios)
menéame
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- MAR likes gin tonic.
No se admiten devoluciones
Puta izquierda que no permite que los delitos de las buenas gentes de derecha queden impunes y los denuncia porque, ay qué cosas, a la justicia por sí sola se le olvida hacerlo.
Sabe muy bien de lo que habla, tras lo de que "el que pueda hacer que haga" y la persecución a la mujer de Pedro Sánchez.