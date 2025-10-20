Ayuso contra la ley educativa: pide que jubilados y universitarios sin título den clases de Matemáticas en los colegios

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana (PP), ha remitido un escrito a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría (PSOE), en el que solicita al Gobierno central que modifique la legislación educativa para incrementar los profesores de la asignatura de Matemáticas. Reclama que los docentes sin máster habilitante, los maestros ya jubilados y los estudiantes a partir del tercer curso del grado de Matemáticas y de las carreras vinculadas al sector de la ingeniería puedan dar clase en colegios
| etiquetas: educación , matemáticas , docencia , máster , normativa
- Los profesores jubilados ya tienen la opción de seguir vinculados a la enseñanza con la figura del profesor emérito
- Los titulados en carreras científicas e ingenierías pueden ejercer como profesores interinos de matemáticas
Se han seguido sin cubrir.
No puedes sacar la plaza pero sí entrar en las listas y hacer sustituciones por ejemplo
Los profesores con máster (que con la proliferación de máster privados online tampoco te garantizan que sepan lo que es un tensor o saber explicar el teorema de Bolzano-Riemann) por lo que sea no se presentan
Yo tampoco tengo claro que un estudiante de tercero de carrera de matemáticas quiera ir peregrinando de instituto en instituto público
En 2021 por lo menos lo estuve mirando porque estaba en paro y si no me salía nada, con presentarse a las pruebas rascabas un contrato temporal, al final lo descarte porque no tengo vocación y porque lo mismo te toca Aranjuez que el Escorial