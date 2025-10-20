edición general
Ayuso contra la ley educativa: pide que jubilados y universitarios sin título den clases de Matemáticas en los colegios

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana (PP), ha remitido un escrito a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría (PSOE), en el que solicita al Gobierno central que modifique la legislación educativa para incrementar los profesores de la asignatura de Matemáticas. Reclama que los docentes sin máster habilitante, los maestros ya jubilados y los estudiantes a partir del tercer curso del grado de Matemáticas y de las carreras vinculadas al sector de la ingeniería puedan dar clase en colegios

concentrado
En los países con mejores sistemas educativos se incentiva para que los mejores expedientes den clase en las escuelas públicas, aquí ya vemos por donde van los tiros.....
TonyStark
#1 cuanto más tontos mejor, a la derecha no le interesa gente inteligente, pq la gente inteligente jamás votaría contra si misma.
juvenal
Algunas propuestas ya existen:
- Los profesores jubilados ya tienen la opción de seguir vinculados a la enseñanza con la figura del profesor emérito
- Los titulados en carreras científicas e ingenierías pueden ejercer como profesores interinos de matemáticas  media
Cincocuatrotres
Será Ayuso en persona? No hay gente que trabaja en la comunidad de Madrid en esos campos
EISev
#4 causas excepcionales hubo, se jubilaron muchos profesores en 2020 (pandemia) y con los que tenían el CAP o el máster no se cubrían plazas.

Se han seguido sin cubrir.

No puedes sacar la plaza pero sí entrar en las listas y hacer sustituciones por ejemplo
EISev
#8 es eso o la nada, sí

Los profesores con máster (que con la proliferación de máster privados online tampoco te garantizan que sepan lo que es un tensor o saber explicar el teorema de Bolzano-Riemann) por lo que sea no se presentan

Yo tampoco tengo claro que un estudiante de tercero de carrera de matemáticas quiera ir peregrinando de instituto en instituto público
EISev
Los de ingeniería ya podíamos dar clase de matemáticas en ESO y bachillerato sin el máster habilitante

En 2021 por lo menos lo estuve mirando porque estaba en paro y si no me salía nada, con presentarse a las pruebas rascabas un contrato temporal, al final lo descarte porque no tengo vocación y porque lo mismo te toca Aranjuez que el Escorial
Barney_77
#3 No se hasta que punto puedes ejercer de profesor de seundaria sin el Master, pero creo que salvo causas excepcionales no es posible. El Master es obligatorio, a no ser que tuvieras el CAP de antes (ese cursillo de tres meses que se daba los fines de semana practicamente) o que tuvieras experiencia docente anterior, que si no recuerdo mal se limita a la experiencia demostrable de antes del 2008
Agrimensor
#3 Pues pobres bachilleres, recibiendo clase de unos ingenieritos que no saben hacer una demostración de álgebra lineal.
ACEC
Ya aprobó una ley en la que se permitía presidir comunidades autónomas a community mánagers de mascotas
Jodere
Si luego saldrán niños diciendo que 2x2 son 5, una payasada de Ayuso, sale a un par diarias, según MAR la tenga cojida.
ElBeaver
Si esas personas pueden pasar un examen de aptitud, no veo el problema. No son pocos los profesores que resultan auténticos inútiles y están únicamente por el sueldo.
