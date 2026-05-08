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Ayuso cancela su polémico viaje a México y vuelve a Madrid tras las acusaciones de que eran "vacaciones pagadas"

Ayuso cancela su polémico viaje a México y vuelve a Madrid tras las acusaciones de que eran "vacaciones pagadas"

La presidenta madrileña asegura que vuelve por "el clima de boicot" que se ha encontrado en México

| etiquetas: ayuso , suspende , viaje , mexico
36 16 0 K 396 Ayuséame
18 comentarios
36 16 0 K 396 Ayuséame
Comentarios destacados:      
  1. MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
    Después de estar por allí unos días ya se pueden llamar "vacaciones pegadas".
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  2. johel #2 johel *
    ¿Cancela? ¿Despues de todos los dias que lleva por alli? ¿Iba a estar un mes intentando provocar un conflicto diplomatico entre españa y mexico?
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  3. #3 Barriales
    Ya era imposible sostener la farsa. En breve de vuelta a Mayami, a seguir moviendo dinero robado de Albertin Quiron.
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  4. Urasandi #4 Urasandi
    "gesto sin precedentes..." y la vívora esta lo dice sin despeinarse
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  5. #5 concentrado
    Ahora a soportar una semana de buambulancia. "A la política se viene llorado", como dijo Espe y ella misma ha repetido cuando le conviene.
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  6. obmultimedia #6 obmultimedia
    Vaya, justo cuando ha llegado MAR a Mexico.
    Pues tendrá que disfrutar de la estancia en la Ribera Maya ya que lo han pagado.  media
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  7. vviccio #7 vviccio
    La provocación tenía un fin, salir en los medios a todas horas.
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  8. #8 concentrado
    Algo trama. O ha conseguido ya el negocio, o ha contratado ya el sicario que le haga un trabajito que tiene en mente :troll:
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  9. #9 Albarkas
    #2 Pues tiene toda la pinta, sí...
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  10. #10 cajadecartonmojada
    Le habrá alcanzado la venganza de Moctezuma y ya no puede soportar más cagaleras de ácido.
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  11. wata #11 wata
    Menuda petarda.
    No sé quién se habrá creído pero a nivel internacional es una mierda pinchá en un palo.
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  12. pitercio #12 pitercio *
    Normal, le han dicho que allí no hay ninguna abeja Maya y le ha dado todo el bajón.
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  13. Doctorow #13 Doctorow
    Ya ha entregado los maletines.
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  14. madstur #14 madstur
    Quiere decir que vuelve pa Madrid? Con lo guapo que es América ya podía hacer un tour de 10 días por cada uno de los 35 países
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  15. reithor #15 reithor
    Se acabó la paz, vuelve la Morguer.
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  16. Bonzaitrax #16 Bonzaitrax
    Llama a México y su presidenta, narcoestado. Días después se va para allí a hacer "negocios" y se queja del trato recibido. Suerte ha tenido que sus amigos narcos, no se han mosqueado.
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  17. mariKarmo #17 mariKarmo
    Vamos, que eran vacaciones pagadas.
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  18. Bonzaitrax #18 Bonzaitrax
    #13 Ahora espera la llegada de la mercancía :-D
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