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Ayuso cancela su polémico viaje a México y vuelve a Madrid tras las acusaciones de que eran "vacaciones pagadas"
La presidenta madrileña asegura que vuelve por "el clima de boicot" que se ha encontrado en México
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ayuso
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Ayuséame
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#1
MiguelDeUnamano
Después de estar por allí unos días ya se pueden llamar "vacaciones pegadas".
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#2
johel
*
¿Cancela? ¿Despues de todos los dias que lleva por alli? ¿Iba a estar un mes intentando provocar un conflicto diplomatico entre españa y mexico?
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#3
Barriales
Ya era imposible sostener la farsa. En breve de vuelta a Mayami, a seguir moviendo dinero robado de Albertin Quiron.
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#4
Urasandi
"
gesto sin precedentes...
" y la vívora esta lo dice sin despeinarse
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#5
concentrado
Ahora a soportar una semana de buambulancia. "A la política se viene llorado", como dijo Espe y ella misma ha repetido cuando le conviene.
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#6
obmultimedia
Vaya, justo cuando ha llegado MAR a Mexico.
Pues tendrá que disfrutar de la estancia en la Ribera Maya ya que lo han pagado.
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#7
vviccio
La provocación tenía un fin, salir en los medios a todas horas.
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#8
concentrado
Algo trama. O ha conseguido ya el negocio, o ha contratado ya el sicario que le haga un trabajito que tiene en mente
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#9
Albarkas
#2
Pues tiene toda la pinta, sí...
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#10
cajadecartonmojada
Le habrá alcanzado la venganza de Moctezuma y ya no puede soportar más cagaleras de ácido.
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#11
wata
Menuda petarda.
No sé quién se habrá creído pero a nivel internacional es una mierda pinchá en un palo.
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#12
pitercio
*
Normal, le han dicho que allí no hay ninguna abeja Maya y le ha dado todo el bajón.
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#13
Doctorow
Ya ha entregado los maletines.
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#14
madstur
Quiere decir que vuelve pa Madrid? Con lo guapo que es América ya podía hacer un tour de 10 días por cada uno de los 35 países
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#15
reithor
Se acabó la paz, vuelve la Morguer.
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#16
Bonzaitrax
Llama a México y su presidenta, narcoestado. Días después se va para allí a hacer "negocios" y se queja del trato recibido. Suerte ha tenido que sus amigos narcos, no se han mosqueado.
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#17
mariKarmo
Vamos, que eran vacaciones pagadas.
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#18
Bonzaitrax
#13
Ahora espera la llegada de la mercancía
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18
comentarios)
menéame
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Pues tendrá que disfrutar de la estancia en la Ribera Maya ya que lo han pagado.
No sé quién se habrá creído pero a nivel internacional es una mierda pinchá en un palo.